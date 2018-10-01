赴日演說順道募款？ 姚文智：匆匆返台沒時間

談到赴日演說，除了尋求台僑支持，是否順道募款？姚文智今天說，匆匆返台沒有時間。（記者周彥妤攝）

2018-10-01 12:35

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨出席在日本東京舉辦的「世界台灣同鄉會聯合會」年會暨日本後援會活動，並以「保衛國家首都」為題演講。談到除了尋求台僑支持，是否順道募款？姚文智今天說，匆匆返台沒有時間。

姚文智前天赴日，昨於東京發表演說，昨晚間旋即返台，又馬不停蹄在今天上午召開「基隆河谷廊帶改造，打造流行產業聚落」記者會，會後媒體聯訪談到，昨天去日本尋求台僑支持，是否順道募款？姚笑說，昨天非常匆忙，就是受世台會邀請，場面非常熱烈，現場有7、800位來自世界各地的鄉親，自己在那裡發表演說，他們也幫我成立日本激勵會（類似後援會性質），講完就匆匆返台，現在就出現在記者會上，沒有時間募款。

對於演說再批市長柯文哲的「兩岸一家親」，姚文智說，昨天在場很多好朋友曾經支持，甚至捐款給柯，協助對方2014年的選舉，但經過這些年下來，大家看到柯的主體意識、政治立場與中心思想，與過去期待完全背道而馳。

姚文智說，柯在外交最困難時候，去上海表態「兩岸一家親」，這突顯在台灣遇到困境之際，柯不在乎，無法和大家團結在一起，卻接受中國的各種框架，更演變成中國長驅直入的破口，這些大家都看在眼裡。

姚強調，昨天的演說提到，如果台北要真正成為國家首都，在這次選舉，要非常清楚認清，誰是中國的破口，誰是堅持台灣主體意識、發展台灣價值中的絆腳石。