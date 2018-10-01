獨家》沒被染紅！統派團體「十一」攀登玉山升五星旗未遂...

玉山國家公園部分步道受損，玉管處公告玉山主峰及群峰線禁止入園，圖為之前搶修步道情形。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-10-01 11:42

玉山公告禁止入園 致統派團體不得其門而入

〔記者謝介裕／南投報導〕傳聞有統派團體打算在今日10月1日中國國慶日當天，將攀登玉山主峰並升上五星旗，引發各界關注，不過，並未成功，玉管處以「整修步道及路標」為由，公告即日起至明日清晨5時止，玉山主峰及群峰線均禁止入園，以致統派團體不得其門而入﹗

針對此次公告，許多山友、網友都大聲稱讚玉管處很有智慧，在不傷及和氣之下，巧妙化解統派的挑釁，並確保台灣應有的尊嚴。

玉管處副處長林文和指出，玉山主峰線部分步道因颱風、豪雨受損，迄今尚未修復，加上氣象局之前公布潭美颱風可能來襲，以及受颱風外圍環流影響，恐將為台灣高山地區帶來強風陣雨而影響登山公共安全，該處遂依「災害防救法」22條及「國家公園法」等相關規定，公告玉山國家公園生態保護區玉山主群峰步道自9月29日中午12時起至10月2日上午5時止，實施預警性封閉禁止入園。

林文和說，玉山主群峰公告預警性封閉禁止入園，雖然並非針對統派團體，但的確也令該處有鬆了一口氣的感覺，並提醒山友絕不可在園區任意插設旗幟，違者，將依國家公園法究辦。