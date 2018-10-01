綠營批「死人連署」是奧步 政治化空污議題騙選票

2018-10-01 11:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕領銜的「反空污公投」，有1萬1849份「死人連署」，市議員何文海今日痛批，偽造文書的手法是「奧步」，中火從興建到火力全開，都在國民黨執政時期，最沒資格說空氣差的就是「作賊喊抓賊」的盧秀燕，以為騙一騙選票空氣就會變好，他怒指「才怪」！

何文海在議會總質詢，拿出網路上流傳的貼圖指出，中火是在國民黨台中縣長陳庚金任內計畫興建，同為國民黨的縣長廖了以允許興建，前任市長胡志強任內「火力全開」，用煤量達到史上最高的1839萬噸，當時盧秀燕還擔任胡志強的競選總部副主委。

何文海說，市長林佳龍擔任立委就提出正空污法修正案，但國民黨卻使用一貫的伎倆「作賊喊抓賊」，最沒資格說空氣差的就是盧秀燕，以為隨便騙一騙選票空氣就會變好，他很沒有良心。

他也批盧秀燕領銜的「反空污公投」，造假「死人連署」1萬1849件，遭受外界質疑還死不承認，這種偽造文書的手法是「奧步」，也呼籲盧秀燕要有擔當，不要被人質疑卻死不承認。

林佳龍則說，有人「倒果為因」，把自己製造的問題嫁禍他人，他上任時正是中火「火力全開」，空污排放最嚴重，市府即籌組全國第一個空污減量小組，並提出政策達到減煤、減污、減排目標，削減中火生煤許可量500萬噸，中火也配合降載268次以上，更率先全國補助燃油鍋爐改為燃氣。

林佳龍強調，落實政策後確實有效改善空品，PM2.5的濃度從他上任前的每立方米27微克，今年1至8月則降至每立方米19.2微克。環保署評比為空污改善幅度最大的縣市，「環保聯盟」也肯定市府環保政策，給台中市4A級評等、總評分83分，全國第一。