蔡英文：參考德國制度 將修訂「憲法訴訟法」

總統蔡英文與研討會來賓合影。（記者黃捷攝）

2018-10-01 11:31

〔記者黃捷／台北報導〕為慶祝釋憲70週年，司法院大法官今、明兩天舉辦「大法官107年度國際學術研討會」，總統蔡英文也親臨開幕式致詞，表示大法官過去70年來釋憲，對保障人權有很多貢獻，台灣將參考德國法制，成立憲法訴願制度，讓憲法法庭朝司法化、訴訟化邁進，「憲法訴訟法」目前已送立法院修法。

司法院長許宗力則說，台灣是個民主政治穩定，具有高度人權意識的國家，大法官釋憲彰顯憲法維謢基本人權的核心價值理念，是台灣做為世界自由民主國家一份子的驕傲；釋憲制度70週年有兩個重要的意義，一是階段性成果回顧，二是我國憲法審查制度重大變革的新局開啟。

開幕式結束後，蔡英文與來賓合影，有媒體問及對於民調滿意度的看法，但蔡英文忙與外籍來賓寒暄，過程有說有笑，短暫交談後隨即離去，並未回應。

本次研討會以「憲法法院與人權保障」為主題，邀請的外籍來賓包括，甫卸任的加拿大最高法院院長Beverley McLachlin、蒙古國憲法法院大法官Dondov Ganzorig、Damdinsuren Solongo及歐美多位重量級憲法及人權學者，研討會全程以英語進行。