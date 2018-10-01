訴求公投入聯 喜樂島聯盟胖卡環台宣傳

喜樂島聯盟訴求修正「公投法」推動公投正名入聯。（資料照）

2018-10-01 11:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕喜樂島聯盟訴求修正「公投法」推動公投正名入聯，特別在中國十一國慶的今天，於自由廣場召開記者會，宣布今起展開胖卡胖鯨號全台巡迴宣傳。聯盟召集人郭倍宏表示，中國非常惡霸、對台灣百般阻撓，呼籲民眾不分黨派，10月20日一起參加「全民公投反併吞」活動，向中國表達台灣人獨立建國的決心。

喜樂島聯盟10月20日將於凱道舉行「拒絕中國霸凌、全民公投反併吞」活動，要求民進黨修正「公投法」，訴求「獨立公投，正名入聯」。不過民進黨9月19日中常會決議，民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次喜樂島活動。

喜樂島今召開記者會，邀集各公投案領銜人與時代力量、社民黨、基進黨、綠黨、台聯等政黨代表，高喊「「獨立公投，公投入聯」、「全民公投反併吞」口號。

時代力量立委林昶佐表示，中國對台灣打壓越來越嚴重，台灣有機會就要站出來。政府本應為台灣發聲，但新政府上台後，對於台灣正常化的工作，都是自我約束，此時，台灣人民站出來非常重要，要讓政府感受到壓力。

社民黨召集人范雲表示，有些反對者會說，要為了美國著想，因為美國會保護台灣利益，但美國重視是自己利益，而非台灣利益，只有用公投方式，才能展現公民台灣的決心。台灣追求民主化過程中，也沒害怕失敗，只要捲起袖子打拼時，就是最好時機。

婚姻平權公投領銜人苗博雅表示，公投法的鳥籠現在雖然大了一點，但有些議題還是沒有辦法以公投讓人民決定自己的前途。現在是很好機會，藉由年底公投綁大選，讓台灣進步勢力站在一起。公投絕對不會造成社會分裂，所有相信支持台灣獨立、婚姻平權、反核的人都站在一起，代表對台灣公投的決心，讓台灣成為更美好進步的國家。

綠黨召集人王浩宇表示，民進黨過去一直消費台灣價值，卻在關鍵時候躲在後面，雖然他有時不一定和其他政黨想法相同，例如他個人就常和時代力量吵架，但希望大家在台灣價值、最關鍵的問題時，可以站在一起。他也呼籲民眾，年底投票投給小黨候選人，讓民進黨知道，當人民給民進黨這麼大權限，民進黨卻躲在後面，那就等著落選。

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