律師資格主管機關擬改為司法院 司法院：不妥

2018-10-01 10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院與立法院研擬翻修「律師法」，立委聯合提案，希望將律師資格的目的事業主管機關，由現行的法務部改為司法院。惟司法院對此表示，司法院的性質是審判機關，為確保司法院的超然，不宜擔任此主管機關。

立法院司法及法制委員會今天召開會議，審查「律師法修正草案」相關草案。

由時任立委顧立雄等30人提出的「律師法修正草案」，其中有關第4條至第6條、第24條、第37條、第69條、第92條與第111條等修法提案，內容涉及律師資格審查、請領律師證書、律師聘僱外國人的許可與管理、律師懲戒程序組織、外國律師加入工會與律師查詢系統等事項，提案均由法務部改為司法院主管。

提案說明指出，由於律師為司法的一翼，為人民主張權益時，和檢察官處於對等、平等的地位，現行法以檢察官的主管機關法務部，作為律師資格廢止或撤銷的有權機關，與律師在野法曹的地位及律師自治自律精神不容，故提案將目的事業主管機關改為司法院。

司法院認為，司法院性質為審判機關，兼掌輔助司法權行使的行政事項，為確保超然的立場，不宜擔任律師的事業主管機關，「此部分修正草案並不妥適」。

法務部則表示，法務部已針對「律師法」，聘請專家學者、司法院與律師公會代表，成立「律師法研究修正會」，做通盤檢討，迄今召開83次會議。法務部也參考該會議結論與司法改革國是會議決議，擬具律師法修正草案，正報請行政院審查中，建議立法院等行政院相關草案送達審議時，再併案審議。