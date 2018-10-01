派里級巡防艦預計11月後成軍 可有效嚇阻中國潛艦

美國售我的派里級巡防艦將在11月以後成軍。（取自美國海軍網站）

2018-10-01 10:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國在2014年售我國二艘派里級巡防艦，該艦型在去年5月歸國後，正進行成軍前作業。對此，民進黨立委蔡適應今日上午問，這二艘艦何時將成軍？海軍參謀長李宗孝表示，預計今年11月完成成軍訓練後，將正式成軍。

立法院外交及國防委會今日上午審查國防部、退輔會預算凍結案，邀請國防部副部長沈一鳴與相關官員列席備詢。蔡適應針對派里級巡防艦成軍一事問，我們現已有8艘成功級巡防艦，現又採購二艘派里級，對於我國戰力有何提升之處？

李宗孝表示，該艦將為海軍需要的主戰戰力，和成功級巡防艦不同之處，在於反潛戰力大幅提升。蔡適應追問，對於中國潛艦效果如何？李宗孝說：「有嚇阻效果。」

另外，中科院在上週高雄海事展之中，秀出1500噸級輕型巡防艦的概念，不過蔡適應問，目前海軍建軍規劃之中，並無納入此艦型，為何中科院在此時公布此概念？對此，中科院副院長馬萬鈞表示，中科院已轉型為行政法人，要支援三軍戰備，但中科院也有一些產品構想和規劃。

不過，蔡適應詢問，中科院認為海軍是否購買此艦型？馬萬鈞說，他不知道。海軍參謀長李宗孝則回答：「沒有。」

蔡適應表示，部分軍事專家認為，輕型巡防艦在近海防禦具備效果，且優於小型快艇，風浪抵禦效果也是如此，既然中科院表達該概念，海軍可作為參考。沈一鳴回答表示：「謝謝委員指導。」

民進黨立委黃偉哲也追問，中科院展示輕型巡防艦的構想原因？沈一鳴表示，國軍根據敵情威脅想定，隨後列出長期造艦計畫。馬萬鈞表示，這些概念間還沒開始研發，中科院轉型之後，已非國防部旗下機關，而是主動提出產品概念，讓國防部從中挑選。如國防部未挑選，就不會投入資源啟動研發作業。