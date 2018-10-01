取消每月1次縣府升旗典禮 蔡碧仲：標新非立異

蔡碧仲在今早花蓮縣政府升旗典禮致詞後，迅速下台和與會者握手，並說「謝謝大家再為我站一次，我愛花蓮。」強調不敬禮解散，展現親民作風。（記者王峻祺攝）

2018-10-01 10:33

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，宣布取消前縣長傅崐萁任內每月一次升旗典禮，今早舉行今年最後一場次，短短幾分鐘儀式，蔡碧仲頻頻在豔陽下叮嚀縣府人員脫掉制服背心「輕鬆站」，強調「標新非立異」，而是為了幸福，讓公務員能有更多時間服務鄉親，讓縣民有感！

蔡碧仲今早8時主持花蓮縣政府今年最後一場升旗典禮，致詞時表示代理3個月期間，剩餘2個月不辦，要讓縣府人員能夠專心公務，節省下的5萬元經費，將可舉行美崙山健走活動，並提供早餐或點心，讓同仁在爬山過程中貼近民意，了解鄉親需求。

蔡碧仲說，過去完完整整的9年，縣府人員全年無休，一個月一次升旗典禮，總共佔了108次，取消升旗典禮是標新但非立異，因標新目的是為了要讓花蓮更幸福，提供更多服務民眾的時間和機會。

他強調，在代理期間，只要縣府外有陳抗活動，予以絕對尊重，但是只要騷擾的，執法人員也絕不輕饒，執法警察一定要依法行政、嚴格執行，嚴禁任何一位縣府人員被驚擾，做一名有尊嚴的公務員。

蔡碧仲說，現在每天早上晨運後，都會把鄉親分享提供的需求訊息，帶回府內即時處理，做一名有效率的首長，代理一百天是一個重要數據，雖百日說法好像不太吉利，但也從不忌諱，一定要在這一百天內做很多事情，讓花蓮縣民有感。

他說，期許自己用百日時間塑造一個模組，做人民認同有感的事情，未來鄉親用智慧選出來的首長，就能與他相互對照，若有相左、相違的地方，也能檢討、檢驗和抗議。

花蓮縣政府今年最後一場升旗典禮，保留升旗台，但取消過去鮮花擺設，整場典禮簡單隆重，縣府人員穿著也與昔日不同，多數人脫下厚重悶熱的紅黑色制服背心，神情略顯輕鬆。蔡碧仲致詞後則迅速下台和與會者握手，並說「謝謝大家再為我站一次，我愛花蓮。」強調不敬禮解散，展現親民作風。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，宣布取消前縣長傅?萁任內每月一次升旗典禮，今早舉行今年最後一場次，短短幾分鐘儀式，蔡碧仲頻頻在豔陽下叮嚀縣府人員脫掉制服背心「輕鬆站」。（記者王峻祺攝）