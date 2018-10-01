高雄鐵路地下化增7站 高市議員參選人憂心鐵警人力不足

2018-10-01 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後將增加 7處通勤車站，維持鐵路交通秩序的鐵路警察高雄分駐所警力卻沒增加？民進黨高市議員參選人林智鴻與李雅慧建議增加鐵警人力，確保鐵路地下化後車站與列車安全。

民進黨高市議員鳳山區參選人林智鴻、以及左營楠梓區的李雅慧，透過立委趙天麟國會辦公室調閱資料發現，原管轄台鐵路竹至九曲堂，不含新左營共9站之鐵警高雄分駐所共15名警力，但高雄鐵路地下化通車增設7站後，竟不會增補警力，執勤、備勤空間也僅規劃在高雄車站共構辦公區域一處，而平均換算每站分配警力，竟只有0.94位，警力嚴重不足。

鐵路局公文更指出，未來新設7站連同鳳山火車新站，皆無保全設置，車站維安工作將全交由站務人員處理。

林智鴻認為，鐵路警察隊過往曾被縮編，警員還需搭乘台鐵車輛到各站巡邏，但鐵路地下化通車後，轄管區域大幅增加，警力嚴重不足問題將更加凸顯，未來若將鐵道沿線治安完全僅繫於15人，會令鐵路警察難以負荷，光靠高市警力支援恐也緩不濟急。

李雅慧表示，2014年鄭捷案爆發後，通勤族安全一直令人擔憂，而高雄車站與新左營站近年也有數起社會案件，過往還曾有過販毒、竊車等嚴重犯罪態樣，實應配置足夠警力，維持大高雄地區每日出入各站近十萬通勤旅客之安全。

林智鴻與李雅慧共同呼籲，鐵路警察須因應鐵路地下化通車後，應適度增補警力需求，而除高雄新車站外，也應在左營、鳳山與其他新設各站增加駐在所或機動派出所空間，確保治安零死角。