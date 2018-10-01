鐵人行程！陳其邁拚了 2天連趕17場公開行程

2018-10-01 08:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕面對國民黨高雄市長參選人韓國瑜急起直追，民進黨高雄市長參選人陳其邁拚了，週休二日馬不停蹄，連趕17場公開行程，被幕僚稱為「鐵人行程」！

據統計，陳其邁上週六（9月29日）連趕8場行程，分別如下：上午10點10分與總統府秘書長陳菊至左營元帝廟參拜；11點與陳菊至左營新莊仔天公廟參拜；下午2點10分參加苓雅區「重陽節敬老活動」；3點又趕到左營區，參加市議員張豐藤競選總部成立大會。

下午4點前往橋頭區高苑工商的農漁水利後援會成立典禮；下午5點參加楠梓區舉辦的「親子闔家一起!樂活移動樂園」活動；晚間6點40分參加台灣營造工程協會會員大會；7點48分參加新興苓雅後援會成立。

昨天週日，陳其邁更一口氣趕了9場公開行程，一早6點就參加高雄長庚醫院的「永慶盃路跑」活動致詞與鳴槍開跑，隨後陸續參加

前鎮區公所「重陽節活動」、小港後援會成立、市議員張勝富競總成立、客家委員會後援會、左營區「重陽節敬老聯歡會」、幼補教業者後援會、市議員蘇炎城鳳山競總成立、副議長蔡昌達林園區競總成立，一直忙到晚間8、9點。

陳其邁競選總部指出，陳其邁堅持一步一腳印，贏得選民的支持，除了積極出席各個後援會成立，也以母雞光環拉抬小雞選情，「鐵人行程」不僅展現基層動員實力，更凸顯高人氣。