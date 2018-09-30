「挑大師」坐鎮 金門縣長參選人洪志恒推介「縣長貢糖」

金門縣長參選人洪志恒（左）成立競選總部，縣議員參選人莊旭英（右）到場加油、打氣。（記者吳正庭攝）

2018-09-30 23:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長參選人洪志恒今天邀請有「挑大師」之稱的美食達人廖盛芳抵金，並推出「縣長貢糖」等金門宴美食新3寶，作為他競選總部成立的好彩頭；洪志恒說，縣長可以做的事情很多，透過各種名特產行銷金門，就是帶動金門經濟的方法之一。

洪志恒說，邀請「挑大師」烹調的新3寶，以金門麵線、烈嶼鄉芋頭、豬腳貢糖為元素，穿上「肉衣」，顛覆饕客的想像。

他說，這些新美食充滿金門的DNA，突破傳統、加值升等，絕對可以變成美食文學、美食文創，再創金門美食新高峰。

洪志恒說，金門宴美食新3寶包括有肉骨茶風的「金門第1縣」肉麵線，小巧玲瓏肉包麵線不鬆脫，1口兩吃。第2寶是用小金門芋頭，去了芋皮換肉衣的「肉芋頭」，綿密口感，豪氣口味。第3寶是將金門著名的貢糖，包覆在豬肉裡的「縣長貢糖」，讓這種包了肉的貢糖，才是能吃得到肉的貢糖，深藏不露也不會有受騙的感覺；取名「縣長貢糖」，一口食經濟，推動農漁牧，觀光業，餐飲業，運輸業，連結多元產業，美食觀光加分。

洪志恒將競選總部設在「金門高粱黨」黨部，「挑大師」廖盛芳送了一幅「一登百里侯」的捲軸，友人為其批上競選彩帶，並送上一大一小的鈴噹金酒模型，上書「洪志恒捍衛金酒，一路響叮噹」，期許洪志恒順利登上縣長寶座。

洪志恒強調，金酒連獲國際大獎，酒質稱冠，沒有打不開中國市場的理由，如果當上縣長，有信心讓金酒在中國的年營業額由目前的新台幣2.5億元提高到300億元。#