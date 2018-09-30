是否發表同志友善政策？ 侯友宜：同婚由立院修法保障

侯友宜今天下午至蘆洲區萬全市場、黃昏市場掃街，市議員參選人黃桂蘭（右二）和王威元（右一）也陪同拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-09-30 21:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜行程滿檔，早上先成立自己的市民總部，接著趕到新北市議長蔣根煌的競選總部成立大會，而前台北縣長周錫瑋在市民總部成立大會批民進黨「喪失倫理、大搞同性戀的事」，無獨有偶，議長蔣根煌也公開表態反同性相關議題進入校園，對此，侯友宜表示，自己一直覺得，家庭的幸福、相愛的人都應該滿滿的祝福。

由於藍營同台同志接連發表反對性平教育、同性婚姻言論，引發外界質疑侯友宜對於同婚、性平教育的立場，侯友宜今天下午至蘆洲區萬全市場、黃昏市場掃街時，強調自己一直覺得對於幸福的家庭、相愛的人，都應該給予滿滿祝福。

至於如何看性平教育？侯友宜說，性別的任何議題，都應該多和家長好好討論、再三溝通。

至於未來若當選新北市長，會不會就新北市政，發表同志友善相關政策？侯友宜未正面回應，表示目前大法官已經作出解釋，希望能修法保障同婚，因此交由立法院立法，但目前還沒有下來（修法），至於怎麼立法？以後再做進一步的討論。

媒體也追問怎麼看周錫瑋批評綠營「成天搞同性戀的事情」？侯友宜微笑回應，我還是一句話，幸福的家庭、相愛的人，每一個人都應該得到祝福。