宣傳品姓印錯 許乃文自嘲：難道我是陳其邁兒子？

前鎮、小港區市議員參選人許乃文，今天歡喜參加同黨籍市長參選人陳其邁的小港後援會成立，未料，卻發現現場發送的礦泉水宣傳品把他的名字搞錯，印成「陳乃文」，許乃文憂心說，選情已經很危急了，還被自家人惡搞，實在很無言。（翻攝自許乃文臉書）

2018-09-30 23:25

〔記者黃建華／高雄報導〕前鎮、小港區市議員參選人許乃文今天歡喜參加同黨籍市長參選人陳其邁的小港後援會成立，未料，卻發現現場發送的礦泉水宣傳品把他的名字搞錯，印成「陳乃文」；許乃文憂心說，選情已經很危急了，還被自家人惡搞，實在很無言。不過，他也在臉書自嘲：「難道把我當陳其邁的兒子嗎？」

前鎮小港區市議員參選人許乃文今天在臉書PO文：

大家好，我是前鎮小港市議員候選人許乃文，我是新人，第一次投入選舉。

上午，抱著滿心歡喜參加陳其邁市長小港後援會成立，沒想到，現場發送的礦泉水，我的名字居然被改成「陳乃文」，實在離譜。

身為新人，知名度已顯劣勢，加上前小區選情緊繃，17搶8，名字多到已經夠難記了，還被惡搞，超過4000人拿到這瓶水，離11/24投票日僅剩55天，乃文深感憂慮。

今天被自家人搞了，也只能調侃自己，難道我是陳其邁市長的兒子嗎？拜託一下，「許」跟「陳」二個字只有筆畫數一樣，不然真的差很多。

換個角度想，或許大家知道陳菊秘書長、陳其邁市長參選人對乃文照顧有加，誤把我當成「陳」家人。

乃文是新人，許是我的家、我的根，陳也是栽培疼惜我的家人，瓶裝水寫錯乃文的姓，我相信，大家會更加記得許乃文、會更加支持鎮港乃操的許乃文。