桃園轉機出示聯合國難民證 2中國異議人士要求庇護

中國異議人士顏克芬（右）和劉興聯（左）27日由泰國搭機過境桃園機場轉北京時，因擔心回國遭中共迫害，趁著轉機時持聯合國難民證要求申請台灣政府庇護，兩人的中國護照仍然有效，他們也出示中國警方的逮捕令，以及向台灣政府尋求庇護的陳情信。（圖片顔克芬提供）（記者姚介修攝）

2018-10-01 00:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕中國異議人士顏克芬（43歲）和劉興聯（63歲）27日由泰國搭機過境桃園機場轉北京時，因擔心回國遭中共迫害，趁著轉機時持聯合國難民證要求申請台灣政府庇護，暫住台灣等待第三國救援，面對這個難題，經過協調後，兩人可能暫時留在機場等待航空公司進行後續安排。

據瞭解，目前是有航空公司及移民署暫時安置機場，陸委會也相當低調表示「會聽取當事人意見，維護兩人的安全，依循法令兼顧相關慣例，做妥適的處置」，陸委會將積極查證相關事項及事證。

顏男指出，自己長期以來關注人權問題，尤其是2012年5、6月份的時候參與到公盟組織，推動中國的新公民運動，宗旨在於倡導每個人踐行公民的責任和義務，主要訴求是要求官員公開財產、教育平權、幫助弱勢群體等等。而新公民運動以建立一個保障人權、追求自由民主為目標的公民社會，觸及中共利益，遭到中共當局鎮壓，將公盟組織內部定性為反黨集團，對公盟成員進行抓捕，也因此在中國境內逃亡將近1年，還在2014年5月份被北京警方抓捕入獄30多天後取保候審。

後來，2014年9月底、10月初在北京組織人員迎接戰友袁冬出獄以及支持香港佔中運動，又不得不逃亡，這一次逃亡，於2015年2月份在朋友的幫助下，逃亡到泰國申請政治避難，並成為難民直到現在逃亡到台灣。

顏男也指出，劉興聯積極參與中國民主維權活動，也是「中國人權觀察」發起人之一，擔任玫瑰團隊並擔任「中國人權觀察」秘書長，從而招致當局強烈不滿與打擊，多次被抓捕；其中2015年6月19日被湖北省武漢市公安局以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」正式逮捕，判刑關押9個多月，由於他患有糖尿病、高血壓和腎上腺腫瘤，在2016年5月12日保外就醫時逃往泰國。

顏男說，因為泰國當前的實際情況被中共滲透很厲害，很多逃亡泰國尋求政治避難的中國異議人士受到很大壓力，近期泰國警察還有許多不明身份的人多次要抓捕我們，嚇得頭髮脫落，在朋友的幫助下，他與劉興聯一起逃到台灣申請政治庇護，如果實在不能庇護，請求台灣方面能夠容許二位暫時入境台灣，等待第三國的救援，另外請求台灣方面給予醫療方面的人道主義幫助。

移民署則表示，經查顏、劉兩位大陸地區人民來臺轉機卻未登機，現已尋獲且仍未離境，暫由航空公司安置中。初步瞭解，2人持有效的大陸護照從泰國過境台灣，目的地為中國北京，且未申請入台證，希來台申請庇護，相關主張事項及事證目前正由陸委會等相關單位積極查證中。

中國異議人士顏克芬的聯合國難民證。（圖片顔克芬提供）

中國異議人士劉興聯的聯合國難民證。（圖片顔克芬提供）

中國異議人士顏克芬的中國護照仍然有效。（圖片顔克芬提供）

中國異議人士顏克芬也出示中國警方的逮捕令。（圖片顔克芬提供）