台中市議員張玉嬿成立競選總部 力拚議會過半

2018-09-30 23:39

〔記者陳建志／台中報導〕選戰進入倒數，民進黨太平區市議員參選人張玉嬿今天和市長林佳龍成立聯合競選總部，現場擠進數百位支持者，林佳龍表示，上任後積極推動「屯區市區化」，解決太平淹水、規劃新的太平聯合行政中心，稱讚張玉嬿是年輕優質好議員，要大家繼續支持，讓年底選戰「市長過關，議會席次過半」。

爭取太平區市議員連任的張玉嬿，今天成立競選總部，現場湧進數百位支持民眾，市長林佳龍表示，上任後致力推動屯區建設，在立委何欣純協助下，在光隆營區闢設滯洪池，解決車籠埔淹水問題，為解決產業用地不足問題，設置太平產業園區，另外在「小嬿子」推動下，太平新的聯合行政中心已確定落腳太平祥順路一段的文中用地，這些都是他當市長後的改變，林佳龍並親授戰旗給張玉嬿，還和擔任競選總部主委的何欣純一起拉起她的手高喊「凍蒜」。

張玉嬿則表示，4年前打出「平民世代，由你作主」口號，3年多來沒忘記參政初衷，以擔任「平民議員」自許，深入基層瞭解民眾需求，除成功爭取太平聯合行政中心、坪林親子館，還爭取環中東路旁的垃圾山變成花博級公園、蝙蝠洞風景區設置登山步道、太平枇杷專區的保安林解編、荔枝椿象危害資材、農民職災保險、龍眼烘乾機等補助，拜託選民年底再次支持，讓她繼續為太平爭取建設、福利。

擔任競選總部主委的立委何欣純更是稱讚，張玉嬿4年前當選後「一步一腳印」認真爭取地方建設，強調「少年家在議會敢衝、敢拼」，雖然這次選戰很艱難，但一定有信心連任，希望大家繼續「牽成」。