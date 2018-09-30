雙鄭城市交流 鄭文燦戴周瑜帽 鄭朝方揮孔明扇

鄭文燦（左）、新竹縣長參選人鄭朝方（右）在桃園地景藝術節富岡展區交流，鄭文燦戴上周瑜帽、鄭朝方也揮舞孔明扇。（記者李容萍攝）

2018-09-30 21:01

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天下午北上桃園地景藝術節的楊梅富岡展區，拜會桃園市長鄭文燦進行城市交流之旅，兩人交換桃園、新竹特產；鄭文燦戴上象徵周瑜的帽子，鄭朝方則揮舞孔明扇，大鄭、小鄭聯手對談，吸引遊客駐足觀看。

民進黨中央黨部秘書長洪耀福之前為鄭朝方站台曾提到，鄭文燦及新竹市長林智堅三年多來執政成績有目共睹，還說「鄭文燦做得到，林智堅做得到，鄭朝方一定也做得到」；鄭朝方此行從新竹跑到桃園，也被解讀是來汲取選戰養分。

鄭文燦、鄭朝方選在桃園地景藝術節展品「榕樹下」品茗，同時進行現場直播和對談，鄭朝方帶來新竹的東方美人茶，鄭文燦表示，東方美人茶在桃園也有不少產量，未來雙方可以進行交流。

鄭文燦分享桃園地景藝術節的成功經驗，還告訴鄭朝方桃園和新竹縣只有一線之隔，未來歡迎鄭朝方多多與桃園交流，並期許鄭朝方打出「新新竹」模式，爲新竹縣帶來新轉變。

雙鄭隨後轉往富岡三連埤，沿途見到許多遊客紛紛向鄭文燦問好，讓鄭朝方深刻感受到「鄭文燦模式」的魅力。