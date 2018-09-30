盧秀燕發表醫療、社福政見 中市府：早就在做了

2018-09-30 23:23

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天成立醫事社福後援會，並發表社福衛生政見，盧除重申當選後將恢復老人健保補助，現有0到6歲生育、托育補助也會延續，還提出將設立「長照即時通專案中心」，提供獎金、補貼鼓勵年輕人加入長照，並設置就診直達專車，推動準公共化保母幼托人員及園所補助輔導計畫，還提出「公托公幼倍增計畫」；不過市府回應「這些早就在做了」，還要盧不要剽竊市府已落實的政策。

盧秀燕今天成立醫事社福後援會，並發表社福、衛生的政策方針，盧表示，當選後將恢復老人健保補助，並說市府最近加碼的「敬老卡」福利，未來也會繼續實施。此外，為整合過去零散的長照福利資源，將設立「長照即時通專案中心」，以單一窗口簡化繁瑣的申請程序。

盧秀燕並說，自己有失智的媽媽要照顧，很清楚家屬的壓力，將鼓勵年輕人加入長照，以補貼、獎金提高他們的待遇，另外也會闢設「健康就診直達公車」，讓偏鄉民眾看病更方便，至於現有的「婦女生育及0到6歲托育補助」未來將會維持。

盧還提出「爺奶顧孫補助計畫」，表示未來將提供適當津貼給照顧孫子的爺奶，並批評中央推動的「準公共化政策」干涉私有托兒所經營，造成業者不願加入，將推動「準公共化幼托人員及園所補助輔導計畫」，還宣示未來將讓「公幼公托倍增」。

對於盧的主張，市府表示，就診公車早就在推動，包括658、659、200號等6路公車，都是近3年來推動的就醫公車路線，至於「爺奶顧孫補助計畫」，中央準公共化政策上路後，爺奶顧孫每月就可直接領取2500元，已經是正在施行的政策，而托育一條龍2.0政策也有「公托倍增計畫」，近3年已增加公立幼兒園51班、非營利幼兒園12班，已是過去的2倍，並說落實老人健保排富後，補助真正需要的1萬2千名低收、中低收長輩，並將經費挹注其他銀髮族社福中，讓全體長輩都受益。

市府並說，盧主張「鼓勵年輕人投入長照」，強調長照分「ABC」3級，其中A級照顧生活館，就是鼓勵年輕人自己當老闆，市府勞工局也設有長照訓練班，前半年還提供2萬2000元補助，教育局也補助高中開設「長照領域國際人才專班」，不僅每學期補助5000元獎助學金，若赴日見習還發給每人3萬元，強調盧秀燕所提的政見，市府早就已經在做。