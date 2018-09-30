和平區稅災户黃榎吉 控訴永不認錯的稅務機關

法稅改革聯盟在台北舉辦大型稅改倡議活動「Young Power!! 法稅改革 點亮台灣」。（法稅改革聯盟提供）

2018-09-30 23:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區果園園長黃榎吉，今天特別北上參加由法稅改革聯盟所舉辦的大型稅改倡議活動「Young Power!! 法稅改革 點亮台灣」，控訴稅務機關官僚，永不認錯，強調若不進行改革，台灣沒希望。

9月1日起，稅改聖火由12位青年代表以機車環島，行腳22縣市超過1687公里，走遍包括澎湖、金門、馬祖及台灣各鄉鎮，以正義光明的聖火點亮台灣，在遶行台灣一周後，持續在各縣市會師，今回到台北市，於下午3點在台北市政府聚集，現場大批民眾及民意代表等齊聚，訴求終結稅災、超徵還民的理念，呼籲大家選票要投給支持法稅改革者，提醒政府要以民意為依歸，守護台灣。

和平區黃榎吉特別北上現身說法，他表示，多年前他收到一張張冠李戴的烏龍稅單，要他繳非他名下車子的牌照稅，他向稅務機關陳情，稅官僅回應「你要舉證車子不是你的」，他幾經奔波，取得資料，證明車子不是他的，以為事件就此結束，不料，兩年後卻遭強制執行，帳戶被扣走兩年前該筆烏龍稅金。

黃榎吉不服，繼續向行政執行署陳情，結果竟要求他再度舉證，他實在嚥不下這口氣，窮盡一切方法，再次取得資料向執行署證明，才終於獲得平反，但稅務機關卻以「溢繳」名義退稅，令他對政府這種橫向不連繫、擾民不認錯的態度非常不以為然，決定擔任法稅改革聯盟志工，推動法稅改革。

今天在台北參與這項活動的民眾揮大旗挺法稅改革，齊喊「法稅改革 台灣加油 Go！Go！Go！」法稅改革聯盟表示，該聯盟推動稅改五大訴求、稅改十大建言及賦稅人權宣言等連署，目前全國7860村里，每一村里皆有人參與稅改連署，象徵全國100%的民意，希望台灣不再有稅災，一起保護台灣這片土地。