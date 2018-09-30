核能問題再掀攻防 蘇貞昌批侯友宜「做賊喊抓賊」

蘇貞昌被媒體問及核能相關問題，他強調，當時國民黨在立法院多數，硬是癱瘓政府，逼民進黨執政一定要恢復、設置核四的預算。（記者邱書昱攝）

2018-09-30 22:33

〔記者邱書昱／新北報導〕核能問題成為新北市長藍綠參選人攻防，民進黨新北市長參選人蘇貞昌前往鶯歌區競選總部成立時，被媒體問及相關問題，他說，核一、核二、核四都是國民黨弄來新北市的，「今天侯友宜還敢講這種做賊喊抓賊的話。」

蘇貞昌說，國民黨擁核、民進黨反核，當時是因為國民黨在立法院多數，硬是癱瘓政府逼民進黨執政一定要恢復、設置核四的預算，使得政府才能運轉，「當時是不得已」。

蘇貞昌表示，馬英九現在又說要重啟核四，侯友宜到底是支持還是反對，應該講清楚，不要又拐彎抹角，「又要站在國民黨的立場，又要騙選票。」他也強調，對於深澳電廠始終就是有汙染就絕不支持，侯連辯論都不敢，只敢用國外鋼鐵廠的影片來造假，騙選民，現在數字又講錯，真的是不了解市政。

另一方面，蘇貞昌在鶯歌競選總部致詞時承諾，當選新北市長後，鶯歌不會只有老街、博物館，而是世界的鶯歌、打造成台灣工藝首都、工藝城市。

他也批評現在的市政府對於鶯歌不重視，自己當縣長時碰到淹水，一下子就解決，還有鶯歌區中正路拓寬等政績，同時，也對每位里長相當重視；鶯歌沒有人疼惜，被其他地區比下去，要由最關心、了解、魄力且有肩膀的蘇貞昌來將大家的力量合起來。