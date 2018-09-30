轉型正義願景說明今辦高雄場 促轉委員籲被害人、加害人都站出來

2018-09-30 22:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕促進轉型正義委員會委員彭仁郁今表示，促轉會第4組不但鼓勵白色恐怖被害人出面，也期待當初的加害人能站出來，協助轉型正義缺漏的那一塊﹔他強調無論被害或加害，站在心理師的立場絕對保護個資，並透過專業諮商協助當事人走出不安。

促轉會第4組名為「重建社會信任組」，目標在促進多元對話、修復政治暴力創傷，並將心理療癒作為重點工作之一，讓承受漫長體制迫害、過去無法被社會接納的受害者，逐漸療癒政治暴力造成的心理創傷。

促轉會今在高雄圖書總館，舉辦落實轉型正義與國家人權願景說明會高雄場，也是北中南三場系列說明會最後一場，吸引爆滿民眾且發言踴躍，促轉會委員楊翠、葉虹靈、彭仁郁全程參與。

主導重建社會信任組的中研院民族所副研究員彭仁郁指出，過往推動轉型正義時，心理部分較不受重視，促轉會首度將心理治療設計進來，希望透過專業諮商，協助被害人走出傷痛。

她進一步提及，第4組不但希望聆聽被害人說法，也期待有加害人站出來，協助釐清轉型正義缺漏的這一塊，部分加害人當初可能在不同層級參與其中、或許只是服從命令、或許真的不得已，心理可能也有負擔。

她強調促轉會大部分委員、工作人員都是無黨籍，都是有心想為社會付出，呼籲社會大眾相信促轉會。