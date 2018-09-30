「花媽」菊姐來竹市賞蟹步道、直呼夕陽好美！市民好幸福！

總統府秘書長陳菊傍晚到新竹市香山濕地賞蟹步道，看到這麼美的濕地和夕陽，直呼新竹市民很幸福，更懇託市民再給林智堅4年時間，讓竹市建設不停頓，能持續完成。（記者洪美秀攝）

2018-09-30 22:47

［記者洪美秀／新竹報導］總統府秘書長陳菊今天傍晚來到北台灣最美、最大新竹市香山濕地賞蟹步道，讚許市長林智堅打造的賞蟹步道，提供濕地生態教育意義，更讓遊客能認識濕地內各種螃蟹生態，肯定林智堅翻轉城市面貌，讓竹市成為北台灣兼具文化、生態、觀光的耀眼城市。

陳菊說，新竹市有17公里海岸線，高雄市有65公里海岸線，但台灣的海岸線嚴重受到侵蝕，民眾已不太能親近海岸線，但她看到香山濕地的潮間帶這麼美，有這麼多人來參觀及看最美的夕陽，覺得新竹市民是幸福的。

陳菊更肯定林智堅找專業的團隊及老師做規畫，讓民眾能與海親近，她也謝謝市民4前年選了這麼年輕及優秀的林智堅，讓竹市在不到4年的時間脫胎換骨，讓市民有尊榮感、光榮感，她說，她在高雄執政12年，但看到林智堅在不到4年的時間就做到這麼好，用專業及認真的態度規畫市政，相信是台灣未來的明日之星。

她也懇託市民4年前選擇林智堅，但現在市政工作才做一半，呼籲市民再給林智堅4年的時間來改變新竹。

林智堅則感謝陳菊的鼓勵，他說，4年前剛當選市長時就到高雄市向花媽菊姐請益，當時他的施政民調不好，但菊姐鼓勵他要按步就班，他才得以專心於市政工作，如今各項民調顯示，建設才是王道，因為有感的施政，能讓民眾有感。

林智堅也特別提到曾參觀高雄的駁二特區和高雄輕軌等建設，這些都成為竹市推動兒童探索館和推動輕軌的參考，如今市府還有很多「幸福工程」要推動，他與市府團隊會全力以赴。

不少到香山濕地賞蟹步道觀蟹賞夕陽的民眾看到「花媽」陳菊和林智堅，都爭相拍照，民眾肯定賞蟹步道的功能，還有很多家長帶著孩子坐在步道上觀賞台灣招潮蟹及清白招潮蟹等濕地特有的生態，直說新竹市這幾年真的改變很多，賞夕陽、觀察濕地生態，不用跑到其他縣市了。

相關影音