潛艦國造引亂鬥？ 海軍：依法依約進行

海軍表示，潛艦國造為國防自主的重大政策，迄今突破困局已略具雛形，海軍全依期程與風險管理落實執行造艦規劃。（資料照）

2018-09-30 19:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍正進行「潛艦國造」，但有媒體報導指出，潛艦國造從美國軍火商、立院至軍方，都引發不少紛爭，也造成該案第一階段合約設計今年遭立院凍結一億元預算。對此，海軍稍早表示，潛艦國造為國防自主的重大政策，潛艦是捍衛國家安全可恃的「不對稱戰力」，歷經十餘載潛艦的籌獲均未能如願，迄今突破困局已略具雛形，海軍全依期程與風險管理落實執行造艦規劃。

對於今年度潛艦國造第一階段合約設計遭立院凍結一億元，海軍表示，將持續和立院外交及國防委員會立委溝通說明，並將配合10月份立院會期申請解凍事宜，完全尊重委員職權，亦請立委支持。

海軍表示，此案為確保第一艘潛艦原型艦能順利的完成建造與品質保證，均由主合約廠商台船公司與原廠直接接觸，避免掮客與代理商介入，各項商源均由潛艦人員、中科院及國內學者，專案共同審查與管控，均依法行政，杜絕任何違法弊端發生。

海軍表示，該案目前進度正常，均依各項工作節點推進，針對各項商源，均審慎的依規格審查，符合條件者納入優先等級，完全由主合約商台船公司議約、議價，本軍不參與任何開標與議價，負責專案管理與履約督導，避免有任何不當意圖謀利，確保該案依法依約執行。