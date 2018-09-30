世台會宣言支持小英改革 推動台灣正名

2018-09-30 23:12

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕世界台灣同鄉會聯合會第四十五屆年會今年選在東京舉辦兩天，吸引了七百多位來自全球的台僑與會，今年的年會主題為「促進國家正常化」，大會發表宣言支持蔡英文政府，但也敦促小英政府推動台灣國家正名運動、制定台灣新憲法，清除藏匿於台灣的中國白蟻等。

台灣同鄉會年會廿九日晚間舉辦歡迎晚會，駐日代表謝長廷和日本友台參眾議員出席祝賀。謝長廷致詞時表示，「台北駐日本經濟文化代表」是對外說的，他就是「台灣大使」。近來因為關西機場風波飽受批評的謝長廷還說，中國用假消息和假新聞看看台灣能不能承受，為了守護民主自由的社會，我們要堅持下去。

三十日的年會大會中，蔡英文總統和前總統陳水扁先後透過錄影發表祝賀辭。小英表示，中國正在傷害兩岸穩定和台灣民主，面對中國的挑戰跟打壓，台灣有決心守護民主價值，繼續爭取全世界跟我們理念一樣的國家，共同支持台灣。阿扁則表示，維持中華民國現狀是死路一條，只有台灣國家正常化，才是唯一的活路，應該堅持「台灣、中國一邊一國」。

今天的會中還邀請了日本自民黨副幹事長、眾議員萩生田光一發表長約一小時的演說，萩生田表態支持台灣向國際奧委會爭取正名的行動，總統府資政姚嘉文也以「國家正常化運動的檢討」為題發表演說。

另外，民進黨提名的台北市長候選人姚文智也以「神秘嘉賓」身分與會，爭取台灣同鄉的支持，姚文智重申當選後北市將禁掛五星旗，獲得台灣同鄉的熱烈掌聲。全日本台灣連合會會長趙中正等人組成「日本姚文智後援會」，為姚文智準備了一只日本達磨像，並請他為達磨畫上一眼睛祈求勝選。