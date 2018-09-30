行政院研擬農民年金 採保險制與老農津貼不衝突

2018-09-30 19:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長賴清德今天到中興新村出席台灣農業產學聯盟年會，致詞時強調，行政院已請農委會研擬農民年金，讓農民退休後生活也有保障。農委會副主委陳吉仲會後補充，院長指示研擬的農民年金採保險制，要繳保費，跟既有的老農津貼不衝突，有農民年金後老農津貼並不會被取消。

行政院長賴清德今天出席台灣農業產學聯盟年會，強調台灣農業先前遇到第一個困難是台灣加入WTO，現在則因氣候變遷而影響收成和安全，蔡英文總統指示的五加二計畫，其中一項就是新農業，而行政院正在研擬農民職災保險、農業保險和農民年金，讓農民若因工作受傷、因天災造成農損都有保障，退休後生活也會更有保障。

賴清德在會中也提到軍公教年金改革，指軍公教年金改革而省下的公帑，政府並沒有動用，而是放入軍公教退休基金內，讓未來退休的軍公教人員都不用怕會領不到退休金。而農民年金也是保障農民退休生活而規劃。

草屯鎮長洪國浩今天也以曾任兩屆水利會長的身分獲邀致詞，他向中央建議協助解決3件事，一是解決非灌區的農業用水權益，二是應將原墾地還給原墾農民，三是釋出台土地承租給青農耕作。

會後賴清德接受記者採訪時表示，洪國浩的建議大多是行政院現在研擬的計畫。而農民年金是農委會已在積極研擬的重點，一旁的農委會副主委陳吉仲隨即補充，該會會儘快研擬好再向院長報告，而農民年金與國民年金一樣都是要繳保費，但可讓農民退休後更有保障，現在有領老農津貼的農民未來投保農民年金，老農津貼並不會被取消。