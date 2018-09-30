促台解禁日食 萩生田： 不可能讓台灣友人吃問題食品

日本自民黨副幹事長萩生田光一（右）尊稱前駐日代表許世楷（左）為台灣的「歐多桑」，兩人曾合作推動許多友台政策。（記者林翠儀攝）

2018-09-30 20:50

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕「對日本而言，台灣是很重要的朋友，我們可能讓這麼重要的朋友吃有問題的食品嗎？」日本自民黨副幹事長、眾議員萩生田光一希望台灣早日處理日本東北食品進口的禁令，他表示，日食問題已經從科學問題變成政治問題，所以請蔡英文總統做政治的決斷，萩生田還反問「如果沒有信任關係如何交朋友」？

台灣在二○一一年的福島核災後禁止福島、群馬、櫪木、茨城及千葉五縣的所有食品進口，日方強調五縣食品經過嚴格的安檢，希望台灣早日解禁，萩生田今年三月曾銜命帶著日本首相安倍晉三的親筆信訪台，但國民黨卻將食品問題泛政治化，今年提出公投案。

萩生田今天在前駐日代表許世楷的邀請下到世界台灣同鄉會年會致詞。萩生田致詞時表示，身為安倍的親信，他想告訴台灣朋友的一件事是「安倍可能是全世界最親台的政治家」，他希望台灣能趁現在加深與日本的關係，不過身為一位朋友也也有一些抱怨不吐不快。

萩生田表示，今年春天他帶著安倍的親筆信訪台，在各項台日問題中，最重要的是東北五縣食品出口問題，大地震發生後第一個馳援的是台灣，但台灣友人至今仍懷疑日本通過安全檢查的食品，實在令人感到很遺憾。

他表示，曾向台灣當局提議，如果真的不放心，可以經過二次或三次檢驗，但問題並未獲得解決，本來預定今年夏天再度訪台，但因三月擔任信使訪台卻無法達成使命，使他至今無法再次訪台。

萩生田指出，福島縣的農產品經過嚴格的安檢，全世界的人也都相信沒什麼好擔心的，目前全球只剩中國和台灣禁止東北食品進口，一旦中國開放福島食品，懷疑日本食品安全的國家只剩台灣。一般預料，安倍今年十月底訪問中國後，中國應該會解除部分禁令。

萩生田無奈地說，站在朋友的立場所以才會再三表達這項心聲，「台灣是日本很重要的朋友，我們可能讓這麼重要的朋友吃有問題的食品嗎？」「如果沒有信任關係如何交朋友？」他也希望透過與會台灣同鄉的力量，早日解決這項問題，獲得台下熱烈掌聲。

萩生田不但是安倍的親信也非常友台，曾推動台灣駕照直接換日本駕照的政策、開放台僑和留學生居留卡國籍註記「台灣」政策、二○○五年愛知世界博覽會讓非會員的台灣以「福爾摩莎館」名義在場內設攤，促成八王子市和高雄市締結姊妹市等。