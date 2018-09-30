王錦德總部成立 黃偉哲、陳亭妃同台團結相挺

黃偉哲（左三）與陳亭妃（左一）同台力挺王錦德（中）。（記者蔡文居攝）

2018-09-30 17:15

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員王錦德今天（30日）在安南區長溪路二段成立競選總部，安南區各大廟宇、社區發展協會均到場相挺，民進黨台南市長參選人黃偉哲及立委陳亭妃也同台力挺，高喊「王錦德！凍蒜！」

除了黃偉哲、陳亭妃外，內政部次長陳宗彥、民進黨市黨部主委黃先柱與議長賴美惠也出席站台，而同選區的副議長郭信良也到場致意、加油。

黃偉哲表示，王錦德曾任賴清德院長過去擔任立委時期的安南區服務處主任，後來當選議員後與當時的賴清德市長攜手為安南區的建設努力，成果大家有目共睹。

陳亭妃則說，她與王錦德相識已久，過去在她第一次參選立委時所有人普遍不看好她，是王錦德擔任競選總部執行長帶她踏遍安南區每一分土地，也一起共同在安南區的建設議題上有過相當多次的合作，希望大家繼續支持王錦德，為安南區的發展繼續打拚。

王錦德表示，他時時提醒自己參政的初衷，議員服務民眾是天職、替地方爭取建設本就是義務，所以他不會特別去印製文宣或街頭巷尾掛旗幟特地去宣揚自己為大家爭取了什麼建設。他都是以一個在地安南區囝仔要顧好自己故鄉的心情來做，所以希望鄉親千萬不能因為認同他服務好而放鬆，一定要全力堅守讓他在11月24日能夠順利當選連任。

民進黨市黨部主委黃先柱則帶來賴清德院長的賀電，賴院長讚譽王錦德清白從政，問政表現並未讓安南區人失望，當選議員是安南區的福氣，呼籲大家繼續支持王錦德。