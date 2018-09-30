「老」縣長再度成話題 蘇貞昌轟對手小動作頻頻

被對手侯友宜再度暗示年紀問題，蘇貞昌說，覺得對手從選戰以來，通常用這種態度與小動作，不是高格調選舉。（記者邱書昱攝）

2018-09-30 16:15

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的「年紀」再度被挑起，上午對手國民黨新北市長參選人侯友宜稱為「老縣長」，對此，蘇貞昌今天參加原住民後援會成立受訪時表示，對手這樣用法，是不尊敬、故意的，更覺得對手從選戰以來，通常用這種態度與小動作，不是高格調選舉。

蘇貞昌說，前天是教師節，「老師」是很尊敬的意思，而今天對手這樣用法，是不尊敬是故意的，這不是高格調的選舉。媒體詢問前縣長周錫瑋也被稱為老縣長，比較親密，蘇則回應，如果讓人整個感覺是這樣，就要表現起來，不應該說起來跟做起來不一樣。

蘇貞昌也說，如果要從參選以來比較，侯友宜走的菜市場，還沒有自己的一半，拜訪基層也沒有比較勤快，從觀念到做法沒有比自己新，市民可以比較誰只有模仿，大家可以選擇誰才可以讓新北更新更好。

另一方面，蘇貞昌也提到成立原住民後援會，他強調，鄉親看到自己不但是原住民族的親家，長年關心原民事務，要推出原住民集會所，讓原住民回鄉有專車並且有補助，還要為原住民媒合工作。