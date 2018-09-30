讓新住民生病沒煩惱 丁守中：推廣醫療通譯

丁守中受訪說，新住民佔台北市民比例非常地高，但往往來台北人生地不熟，有求學、就業跟就醫等問題，這些方面我們都要給他照顧，讓台北市成為他們最溫暖的家。（記者鍾泓良攝）

2018-09-30 16:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據台北市民政局6月統計，台北市新移民人口約3.5萬人，約占全市總人口的1.32%。國民黨台北市長參選人丁守中今天於花博公園舞蝶館公布「新住民白皮書」，丁守中說，未來將建置醫療通譯制度，讓初來乍到的新住民能在第一時間了解醫療狀況、增進醫病關係，不僅保障新住民權益，也能提升我國醫療水準。

丁守中受訪說，新住民佔台北市民比例非常地高，但往往來台北人生地不熟，有求學、就業跟就醫等問題，這些方面我們都要給他照顧，讓台北市成為他們最溫暖的家。

而為了提升多元文化教具、培育相關師資，他將招募新住民爸媽成為校園志工，透過實際參與校園活動的方式，讓學生、家長認識更多不同國家、地區的風俗民情。丁也說，新二代、跨國銜轉與來台就讀之國際學生若在校園之中遭遇歧視、霸凌事件恐導致身心健康受創，因此應於學校設置通譯輔助人員協助當事人陳述想法，避免語言溝通誤差，保障學童權益。

另外，丁守中表示，新住民二代擁有對新住民爸媽原生母國的語言基礎及文化認知，成為台商、國際企業不可或缺的優秀人才，因此可建立國外企業就業媒合平台，從學生實習到就業。而現有的就業服務平台也加入不同語言工作，讓新住民可以用孰悉的文字了解工作內容、相關規定與福利，不僅可以瞭解我國就業法規與相關權利救濟管道，降低勞資爭議之情形發生。