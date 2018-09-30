韓國瑜若當選 李鴻源允義務助高雄治水

李鴻源（右三）今南下高雄，為高市議員參選人吳益政站台。（記者王榮祥翻攝）

2018-09-30 15:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕前內政部長李鴻源今專程南下為韓國瑜與無黨籍高市議員參選人吳益政站台，李鴻源呼籲選民11月24日用選票教訓民進黨，未來如果韓國瑜當選高雄市長，他將義務協助高雄治水。

吳政益競選總部今成立，包括81氣爆自救會、中華民國軍公教軍警退休人員聯合總會、台灣反禁二行程聯盟、老車自救會、環保聯盟等多個民間團體到場站台﹔前內政部長李鴻源、國民黨高雄市長參選人韓國瑜也現身力挺。

吳政益表示，他年輕時聽過當時黨外蘇貞昌一番話，民主政治就像煎魚、不能太久，不然一面會焦掉，一段期間後應該要翻過來！

韓國瑜指出，高雄人已給民進黨執政許久，不欠民進黨了，拜託選民給他4年時間，如果做不好，大家可以一腳把他踢下去﹔韓國瑜還說，只要當選市長，未來會請李鴻源擔任市府治水總顧問，為高雄市淹水把脈。

李鴻源說，他觀察民進黨這麼久，最重要是完全看不到專業，且是倒行逆施，例如砍軍公教退休金，總統和院長薪水並沒有降，軍公教退休金1年砍100多億元，但前瞻計畫卻編了8000多億元，國家這部機器是軍公教這些人在運作的，100多億元在中央總預算並不多，影響的是整個國家的效益降低，使得公務人員不敢退休，形成惡性循環。

李鴻源表示離開公職後，現在越南、泰國找他去幫忙規畫防災淹水，美國休士頓重建請他幫忙，中國大陸也有好幾十個省請他去幫忙治水，他在全世界各地幫忙治水，只有台灣幫不上忙。

李鴻源說，以前中央治水的錢一毛都沒少給高雄市，未來韓國瑜只要當選市長，第一件事他會幫忙找出過去治水預算到底花到哪裡去了？只要韓國瑜當選市長，他會義務到高雄幫忙治水。