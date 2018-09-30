賴揆曾說勞工均薪近5萬 柯文哲：怎麼可能？難怪被罵翻

對於賴清德曾言均薪近5萬，柯文哲今天笑回，怎麼可能，難怪被罵翻。（記者周彥妤攝）

2018-09-30 14:47

〔記者周彥妤／台北報導〕行政院長賴清德5月表示，國內勞工平均薪資接近5萬元，引發議論。台北市長柯文哲今天上午在網路直播提到此事指「開玩笑」，搞得年輕人反彈。對此，柯下午受訪被問到此事說，府內的財經小組最近也剛好討論到此事才會提到；至於財經小組統計薪資是否到5萬？柯笑回，「怎麼可能啦，這不是什麼票選幹話王，會被人家罵翻就是這樣」。

柯文哲今天下午出席「公車友善心運動」優良駕駛頒獎典禮，會前媒體聯訪詢問，上午陪同民國黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩直播早餐會，指平均工資5萬元「開玩笑」一事，是在暗算賴清德嗎？柯文哲說，不是啦，我們在府內設有財經小組，有很多外部顧問，最近討論的題目是，過去20年台灣GDP每年還有有2-3%成長，但薪資沒有實質成長，所以只是剛好提到，因為我們這種「台灣接單、海外生產」的模式，造成實質薪資所得沒有成長，表示經濟模式若不調整的話，恐怕很難改變低薪。

記者追問，那你們的財經小組統計薪資數字沒有到5萬嗎？柯笑說，「怎麼可能啦，這不是什麼票選幹話王，會被人家罵翻就是這樣」。記者再問，「所以你覺得賴講幹話？」柯笑著對提問記者說，「你怎麼這麼惡毒呢？」

柯強調，中美貿易大戰，有很多廠商移回台灣或移到東南亞去，我們GDP過去20年有成長，但薪資沒有成長，這表示我們經濟模式要討論一下。