再戰總統？支持者高呼選總統，宋楚瑜氣勢擊鼓回應。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-30 13:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕親民黨主席宋楚瑜今日抵台中替黨籍市議員參選人邱于珊站台時，台下支持者高呼選總統，宋楚瑜豪氣擊鼓回應；他還提及不要忘記馬來西亞總理93歲還可以重握政權，「不是一定要做那一個工作」，大家一起可以提供很多意見。

宋楚瑜今日抵達台中替黨籍市議員邱于珊站台，儀式安排由宋楚瑜帶領邱于珊擊戰鼓，象徵氣勢出擊選戰，擊鼓儀式結束後，台下突有民眾高喊「宋省長選總統」，結果在台上的宋楚瑜再度拿著鼓棒連連擊鼓，台下「宋省長選總統」呼聲不斷，氣勢高亢。

宋楚瑜上台前回應媒體詢問親民黨氣勢一事先是說，不要忘了馬來西亞總理93歲還可以重掌握政權，還可以替大家好好做事情；他又說，不是一定要做那一個工作，但是要提醒台灣真正需要的方向及做事的方法及態度，我們還可以提供很多意見。

宋楚瑜說，像台北市長希望他做總顧問，蔡總統也希望他提供意見，台中市候選人誰敢說不要宋楚瑜，我就幫另一方面的人，親民黨還是有一點價值。

宋楚瑜說，很多人說我只有五5%，不要忘了很多縣市就差這5%，5%就能決定一切，「5%要嫁給誰」，不要忘自匪薄，我們不只5%。