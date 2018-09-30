英國影子大臣訪台遊說廢死 將拜會副總統與法務部長

2018-09-30 14:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣法務部8月底執行死囚李宏基槍決，是蔡政府執政後首次執行死刑。英國媒體於當地時間29日報導指出，英國脫歐事務影子大臣、下議院議員施凱爾（Keir Starmer）本週末訪台，關切台灣恢復執行死刑一事，他也要藉此行強調，英國即使脫歐也會致力於國際人權事務。

台灣法務部8月底執行死囚李宏基槍決，歐盟對外事務部發表聲明反對，英國、法國、比利時、加拿大、澳洲與德國等多個外國駐台單位，也都表達反對立場，呼籲台灣立即暫停執行死刑。

英國《衛報》於當地時間29日報導指出，為關切台灣恢復執行死刑一事，施凱爾本週末訪問台灣，也藉此行強調，英國脫歐後也會致力於國際人權事務。報導寫到，為期四天的訪台行程由英國外交部安排，施凱爾將拜會我國副總統陳建仁、法務部長蔡清祥及資深司法人員。

施凱爾在報導中表示，此行主要目的為確保台灣會繼續暫停執行死刑。施凱爾曾於2016年訪台，他當時指出，台灣既然已經批准公民與政治權利國際公約，應該要聚焦於如何轉換現況，達成廢除死刑的目標。

此次出發前，施凱爾曾針對李宏基槍決一事投書台灣媒體，指出根據全球經驗證實，支持死刑的聲音逐漸縮小，因為「用死刑當作懲罰已經過時」。施凱爾也寫到，李宏基被執行死刑有許多令人質疑的部分，包括原先被判處終身監禁，卻在上訴時被改判死刑，以及精神狀態、不願上訴或尋求原諒等。施凱爾直言，很清楚的是，「死刑已不是能有效嚇阻犯罪的方式」。

施凱爾曾是英國皇家檢察署檢察總長，也是英國廢死組織「死刑專案」（Death Penalty Project）的創辦人。

根據國際特赦組織的最新估計，全球已有142個國家停止執行死刑，但亞洲仍是廣泛執行死刑的地區之一。目前台灣有超過40名死囚正在處決名單上。