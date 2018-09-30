核四議題引論戰 侯友宜、蘇貞昌幕僚隔空互嗆

前總統馬英九今天替國民黨新北市長參選人侯友宜站台輔選，民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑侯友宜對於馬英九支持重啟核四的立場，引起雙方幕僚論戰。（記者賴筱桐攝）

2018-09-30 13:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天成立競選總部，前總統馬英九站台輔選，民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑侯對於馬主張重啟核四的態度。侯友宜競選辦公室回應，2006年蘇貞昌任閣揆，追加400多億元預算加速興建核四電廠，蘇貞昌競選辦公室回擊，國民黨當年挾國會多數強行通過，如今竟把責任推卸給民進黨，雙方幕僚隔空對嗆，火藥味濃。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，侯友宜過去擔任新北市政府核安委員會主委，向來堅持核能安全第一，「沒有核安，就沒有核能」，是侯友宜一貫的立場。

侯慶莉說，蘇貞昌此時談核四，顯然是忘了自己2006年閣揆任內，追加400多億元預算加速興建核四電廠，嘴上喊非核家園，實際行動卻是欺騙選民；此外，民進黨執政後，已經把核四燃料棒送到國外，此時該面對的，是深澳燃煤發電廠。

侯慶莉指出，侯友宜反對興建深澳燃煤發電廠，捍衛民眾健康的立場一路走來始終如一，反觀蘇貞昌只會玩文字遊戲，遲遲閃躲不敢直接反對深澳發電廠，不敢拿出勇氣拒絕黨意，捍衛市民生命安全，令人遺憾，希望蘇貞昌不要只會「有嘴說別人」，應先謙卑回應人民的深切期盼。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜對於國家發展歷程及市政議題陌生，並不讓人意外，但令人驚訝的是，侯友宜幕僚群有許多政治工作者，發言人中也有資深記者，竟然忘了核四廠的追加預算，是國民黨當年挾國會多數強行通過，如今竟然為了選舉扭曲事實，將責任推卸給民進黨，這與侯友宜團隊假造影片恐嚇人民的行為不謀而合。

黃韋鈞強調，一個要治理400萬人口城市的市長，應該勇敢接受各界挑戰，呼籲侯友宜不要繼續躲在假造影片與造假事實的新聞稿後面，趕緊面對選民接受辯論，接受所有市民的檢驗。