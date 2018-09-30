侯友宜競選總部成立 不設主任委員

國民黨新北市長參選人侯友宜市民總部30日舉行成立大會，馬英九、朱立倫、洪秀柱及周錫瑋等人一同出席為其及市議員、里長參選人加油造勢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-30 13:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部今天（30日）成立，各部門就戰鬥位置，競選總部不設主任委員一職。侯友宜表示，「400萬的市民是我的主任委員」，落實「市民總部」的原則。

侯友宜致詞表示，市民總部是開心的總部，以市民為頭家，「400萬的市民是我的主任委員」，希望大家開心來玩，期待並聆聽競選團隊將來要做什麼事情，凝聚大家的力量，創造不平凡的新北市，和市民「黏著著」。

侯友宜競選辦公室表示，選務方面，全權由競選總幹事、前立委林鴻池負責，執行副總幹事則由新北市黨部主委李乾龍擔任。日常選務推動分為三大塊，競選辦辦公室主任謝政達兼任總部執行副總幹事，下轄政策組、行程組及活動組，選辦顧問宋自強擔任政策組組長，行程組組長陳正峯，活動組組長張珀源。

另外，執行副總幹事為前新北市府新聞局長林芥佑，兼任召集人，負責督導文宣事務，下轄新聞組組長夏樂祥、副組長徐維遠，發言人群侯慶莉、賴冠群，新媒體組組長吳訓孝、副組長陳麗雯。日前侯友宜也邀請立委曾銘宗、柯志恩、前立委吳育昇等人，出任總部副總幹事並兼發言人，強化媒體回應戰鬥力。

總部組織工作群部分，則由執行副總幹事兼召集人江政彥、執行副總幹事吳清炎、蔡博文負責，其餘後援會、顧問團等相關幹部，將陸續邀請社會各界共襄盛舉。