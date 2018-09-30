澎湖藍軍競選總部成立 都主打團結牌

藍軍澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部，由國民黨秘書長曾永權〈右二〉領軍揭牌。（記者劉禹慶攝）

2018-09-30 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕藍軍澎湖縣長候選人賴峰偉、馬公市長候選人葉竹林，今日競選總部先後成立，由於2人都面對同室操戈的艱困挑戰，因此都主打團結牌，要求藍軍支持者不要分裂，集中選票讓藍營贏得澎湖年底重要一戰，讓綠地重回藍天。

現任馬公市長葉竹林，連任之路除了民進黨對手黃健忠強力挑戰外，更有前馬公市長蘇崑雄以無黨籍身分加入戰局，葉蘇都以正藍軍自居，全力搶奪正統藍軍票源；今日葉竹林選擇由家鄉重光威靈殿，一路步行至馬公中華路競選總部，並將神明安座，隨後整軍前往賴峰偉競選總部會合。

今年澎湖百里侯之爭，更是出現7搶1激烈戰局，除了現任綠營縣長陳光復尋求連任外，前縣長賴峰偉重披藍袍、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、旅外企業家陳大松、大東山珠寶呂華苑、澎科大吳政隆、前海洋公民基金會執行長翁珍聖等人，在野陣營票源分散，因此賴峰偉也呼籲選民團結。

賴峰偉競選總部成立，主任委員由前縣長王乾發出任、榮譽主任委員議長劉陳昭玲、顧問團團長為前立委林炳坤、副主任委員則是副議長陳雙全、林炳坤夫人張端美，加上國民黨祕書長曾永權一同揭牌，並由賴峰偉84歲老母親為其披掛彩帶，象徵正式出征，肩負為藍軍收復失地的重責大任。