反空污公投上萬死人連署 網友酸：人鬼共憤

「反空污公投」連署，超過18萬份不合格被剔除，立即引來PTT網友怒批。（取自PTT）

2018-09-30 13:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「反空污公投」，連署書竟有18萬多人不合格被剔除，甚至有1.1萬的「死人連署」，離譜的造假行徑今日引來PTT網友怒批：「KMT連遵守遊戲規則都懶，什麼都想用騙的」、「不造假就什麼都不會」，甚至酸「連死人都來連署 可見人鬼共憤」。

盧秀燕領銜的「反空污公投」，繼之前被爆是「減電不減煤」的烏龍公投後，中選會審查連署書也發現，送交49萬7193件連署中，竟有18萬2848件遭剔除，其中身分證字號錯誤1萬2205件、姓名錯誤1萬3409件。最離譜的莫過於「死人連署」竟達1萬1849件，佔總連署份數比例達2.3%。

對此，盧秀燕則回應，18萬2848份連署被認定無效，是很可惜的事。中選會應該把查對無效的每一份結果列出，並通知相關連署人，讓這18萬餘份的連署人有異議就能申復，這才是中選會應該有的格局和態度。

消息一出，隨即引起網路上一片撻伐，PTT有網友痛批國民黨「造假作弊成性的垃圾黨」、「KMT連遵守遊戲規則都懶，什麼都想用騙的」、「智障藍腦不造假就什麼都不會」、「不買票不會選，不作弊不會公投」。

有網友則說「不合格等於造假？神邏輯」試圖為國民黨緩頰，卻又被馬上被回文「噓某樓．．沒看到死人連署1萬1849人」打臉。

除了痛批外，也有網友大酸國民黨「連死人都來連署 可見人鬼共憤」、「他們派通靈王去問死掉的KMTer嘛」、「這死亡筆記本 簽了死18000人」；流彈甚至掃到領銜的盧秀燕，網友說「盧秀燕這低能公投案就是太低能了」、「不減煤 跑去減電真的是史上最低能」。