花蓮縣府16官員涉理想大地案 蔡碧仲指示政風處調查

花蓮縣府秘書長顏新章（右）涉入理想大地案，代理縣長蔡碧仲（左）昨責成政風處依法調查是否涉及不法。（記者王峻祺攝）

2018-09-30 13:09

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁因理想大地案涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地方法院一審判傅崐萁偽證案無罪，花蓮地檢署檢察官不服，28日提8大理由上訴，並發現「榮亮公司金融帳戶代表交易人身分」23人中，有縣府秘書長顏新章等約16人任職縣府要職。對此，代理縣長蔡碧仲昨指示政風處將依法調查是否涉及不法。

花蓮地檢署針對傅崐萁、鮑廣廷、林德復等3人共同涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌提起上訴，並公布「榮亮公司金融帳戶代表交易人身分表」，計有傅崐萁配偶立委徐榛蔚、傅崐萁的父親傅兆林、母親傅劉滿蘭，以及縣府秘書長顏新章、縣長室秘書蔡瑞璋、縣府秘書何申義、陳怡君、林可昂、陳孟芬，縣長秘書室秘書李繼生，秘書邱增良，庶務科職員謝如芳、張慶銀（縣府台北辦公室上班）、李振偉（縣府上班）、許德志（曾任傅立委花蓮服務處、司機及隨扈）、周桓生（傅崐萁外甥曾在縣長室任職）、吳清田（傅崐萁友人、私人僱用）、陳家輝（曾在縣長室任職）、彭翔華（跟過傅崐萁跑行程）。

對於縣府職員有約16人涉入理想大地案，代理縣長蔡碧仲昨針對地檢署公布的榮亮公司金融帳戶代表交易人身分，其中多名先後於縣府任職，甚至目前仍任職於縣府的官員，已責成政風處依法進行調查是否涉及不法。

縣議員莊枝財說，不僅傅崐萁妻子徐榛蔚及其雙親都是人頭戶，連縣府秘書長顏新章以下，也有多達十多名曾任或現任縣府秘書等職務，都涉及榮亮公司的人頭戶，其中是否涉有不法，不僅政風處要徹底調查，呼籲檢調也要依法查清楚。

檢方上訴指出，合計榮亮公司帳戶大額現金存提共計3億4864萬餘元，由傅崐萁本人及上開家族、部屬23人存提之金額高達3億4514萬餘元。另曾有理想大地土地支付款存提紀錄之鮑廣廷土地銀行、臺灣銀行帳戶，共計大額存提款100筆，合計大額現金存提款共計2億8378萬餘元，其存、提人全數均為傅崐萁家族、部屬之上開23人，鮑廣廷未曾現金存、提過任何一次，且到案證人均坦承係銜傅崐萁之命前往存、提現款，其中並有多筆土地交易款。