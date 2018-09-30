周錫瑋為侯友宜站台 批民進黨「大搞同性戀的事情」

前台北縣長周錫瑋替國民黨新北市長參選人侯友宜站台輔選，致詞時批評民進黨執政，台灣經濟越來越差，而且「倫理也喪失了，大搞同性戀的事情」。（記者賴筱桐攝）

2018-09-30 13:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天成立「市民總部」，前台北縣長周錫瑋站台輔選，致詞時批評民進黨執政，台灣經濟越來越差，而且「倫理也喪失了，大搞同性戀的事情」，希望藉由這次選舉，把民進黨的抹黑、奧步全部打垮。

周錫瑋指出，最近他全台輔選，聽到台灣人民真正的心聲，民進黨執政後，台灣經濟越來越差，民進黨不照顧婦女同胞，慰安婦的事情也不出來主持正義、要求公道，更重要的是，民進黨還在搞抹黑與鬥爭，「東廠哪豈是一個促轉會而已，要請教民進黨，是不是全部都在搞東廠？」

周錫瑋說，「今天民進黨把倫理也喪失了，大搞同性戀的事情，我們尊重所有人的人權，但是我們的人倫一定要照顧到。」

周錫瑋批評，蘇貞昌是一個沒有誠信的人，當年他與羅文嘉選台北縣長時，蘇貞昌帶著民進黨立委一排站在台上，各位可以回想那天晚上蘇貞昌講的話，他說如果羅文嘉有走路工，他們就全部退出政壇，「結果有走路工，他們退出了沒有，各位會選一個沒有誠信的老老縣長，再回來做新北市長嗎？」

另外，周錫瑋還批，蘇貞昌不是要台北縣升格，結果民進黨執政蘇當行政院長，他當時去中央爭取「準用直轄市」，蘇貞昌都不幫忙，還是國民黨說到做到、有誠信，所以要支持侯友宜，不要支持蘇貞昌，「人在做、天在看」。

周錫瑋表示，希望國民黨在新北市為後一代努力，繁榮經濟，讓大家都有「好頭路」，大家都能賺錢，而民進黨一直破壞環保，搞火力發電廠，讓民眾健康受影響，蘇貞昌如果當新北市長，就要蓋深澳火力發電廠。他說，大家要有信心，把民進黨的抹黑、奧步徹底打垮。