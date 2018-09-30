批聯合國對我政治及人道制裁 貝里斯：根本不應該！

貝里斯外長艾林頓於第73屆聯大總辯論發表演說，發言中力挺台灣。（取自聯合國官網）

2018-09-30 13:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕第73屆聯合國大會25日起至10月1日進行聯大總辯論，我中美洲友邦貝里斯29日在發言時力挺台灣說，台灣是全球第22大經濟體，受全球認可，且聯合國會員國皆願與之通商。聯合國卻切斷與台灣的關係，對台灣作政治及人道制裁（embargo），「此種制裁在聯合國根本不應存在」。

繼巴拉圭、馬紹爾群島、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖文森及格瑞納丁、索羅門群島、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等11友邦在聯大總辯論為我發聲後，貝里斯也於美東時間29日為我執言。

貝里斯外長艾林頓（Wilfred Elrington）29日下午在聯大總辯論發表演說，提及國際應該停止對古巴及其人民之制裁，使其可以完全展現發展潛力。

隨後，艾林頓說，貝里斯秉持一樣的決心，重申其為2300萬台灣人民的請願，呼籲聯合國迅速就台灣參與聯合國體系採行新作法。艾林頓說，台灣是全球第22大經濟體，民主蓬勃發展且完全遵守國際規範與標準。

艾林頓接著說，然而即便全球認可台灣的成功，且聯合國會員國皆願與此快速成長的經濟體通商，聯合國卻切斷與台灣的關係，甚至拒絕承認台灣護照合法性，進而阻止台灣旅客進入聯合國參訪。貝里斯認為，聯合國援引1971年聯大第2758號決議對台灣作政治及人道制裁（embargo），「此種制裁在聯合國根本不應存在」。