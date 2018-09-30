朱立倫選舉站台 左諷蘇貞昌、右打賴清德

新北市長朱立倫（左三）為新北市議長蔣根煌（右三）站台。（記者李雅雯攝）

2018-09-30 12:59

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市議長蔣根煌競選總部今天上午在新莊區成立，新北市長朱立倫為其站台助選，朱立倫左諷民進黨新北市長參選人蘇貞昌擴大假牙補助政策是落伍舊觀念；右批台南市終於有公共托育設施。

朱立倫表示，台北縣升格為新北市後建設、招商不斷，捷運三環三線在新北市已完成56%，新莊知識產業園區、台灣電影文化園區陸續建立中；公托中心數量新北市是全台灣第一名。

朱立倫另也提到市府持續推動老人托育、共餐政策、老花眼鏡和假牙補助等；本來以前舊觀念是裝假牙，現在目標是要努力保有真牙，讓80歲老人家有20顆以上真牙，而不是拔掉去假牙齒，這才是現代化社會補助假牙政策作法。語諷蘇貞昌提出的擴大假牙補助政見。

朱立倫也以新北市的公共托育中心數量為傲，朱立倫說，罵我們是小確幸的台南市本來是一間都沒有，那個「做行政院長」的現在才終於有了。朱立倫強調，新北市政府、新北市議會長期為地方拚經濟、拚招商，推薦民眾繼續投票給蔣根煌。

國民黨新北市長參選人侯友宜今也前往站台助選，侯友宜表示，期望國民黨議員可以在市議會過半數，穩定政局，選舉過程中常被人罵、被人用奧步修理，「我從來不回嘴」，因為我們都是忠厚人，忠厚代表正向力量，「我們要找回台灣人失去很久的惜福感恩、認真打拚和古意」。