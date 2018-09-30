公投連署書疑造假 國民黨：中選會應提鑑定報告

2018-09-30 12:58

〔記者林良昇／台北報導〕中選會查對國民黨「反空污公投」提案連署的結果發現不符規定遭剔除的連署有18萬2848人，其中「有偽造情事」高達7萬7千多人，「死人連署」更有1萬1849人。中選會將依法告發偽造文書案，國民黨今回應表示，國民黨每份連署書都有影本，願就中選會所提個案再做確認，而連署既然已跨門檻，就應儘速辦理公投，不該阻撓。

國民黨發言人洪孟楷表示，針對中選會連署第二階段的連署書比例，國民黨再次強調所有連署書都是由各地連署點匯集後回收，國民黨協助送件，有到達第二階段門檻28萬多份後就應該成案，這是公投法的明文規定，也是修法精神，中選會不應顧左右而言他。

洪孟楷說，在不合格的數量上，中選會也應該公布不合格的個案，國民黨每一份連署書都有影本，願意來就中選會所提個案再作確認，但在此之前中選會也要提出專業的鑑定報告，何以認定是抄寫或偽造？就連法院上要認定一份公文書抄寫認定都須經過專業機構，中選會難道又是把自己業務無限上綱，也包含檢定專業嗎？還是只憑自己喜好，想要刻意阻撓國民黨所提公投案就擅自認定？

洪孟楷指出，回歸本質，國民黨還是要再一次呼籲，既然已跨過門檻就盡速辦理大選結合的公投投票，如果用任何的理由來阻撓就是違反直接民意的進行，相信沒有人民能夠接受這種藐視民意的做法。