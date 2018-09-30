端牛肉政見！蘇煥智：當選推動市民上網免費

2018-09-30 12:53

〔記者王俊忠／台南報導〕退出民進黨的無黨籍台南市長參選人蘇煥智，今上午競選總部熱鬧成立，蘇煥智宣布如選上市長後，第一個好消息是要運用科技發展，讓全市網路WIFI全面佈建，台南市民可以WIFI上網完全免費；網路電話也是免費，推出智慧城市的牛肉政見，台下與會民眾響起一片掌聲。

蘇煥智發表一系列市政願景政見，包括成立數位智慧軟體園區、IOT物聯網中心、協助傳統產業升級，成立安平港、台南機場海空聯運的自由經濟區、在安平漁光島重建熱蘭遮城與大員市鎮、推動南鐵全線高架化兩層運用；擴大授權給區長、落實地方自治，區長也要向區民發表區政政見。

蘇煥智表示，南鐵地下化衝突一直不斷，他提出雙層高架化來解決，上面第1層走火車；上面第2層做快速道路，可從永康國道1號接到市區，從國道1號永康交流道到市區只要10分鐘；中華西路也要高架化。

這位前台南縣長認為民進黨如今欠缺反省檢討能力，如他能當選下屆市長、讓民進黨失去市長寶座，是給台南市民最好的禮物。蘇煥智說，他在台南縣長任內無中生有、建設奇美博物館，整治月津港，他有把不可能變成可能的施政能力。

提到再參選南市長，蘇煥智感謝身體有恙的妻子陪他這位傻老公走政治路、並獻上深深一吻。

此外，南區市議員參選人蔡淑惠與東區市議員參選人曾培雅都在今上午各自成立競選總部，現場人潮洶湧，估計有上千人到2、3千人與會。今天下午，東區市議員參選人曾信凱也盛大成立競選總部。