國民黨屏東縣長參選人蘇清泉成立競選總部，前行政院長張善政（右2）、前立法院長王金平（左4）等人都到場站台（記者葉永騫攝）

2018-09-30 12:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣黨長參選人蘇清泉今天上午成立競選總部，前行政院長張善政、前立法院長王金平前往站台，蘇清泉批評民進黨長期在屏東執政讓人口愈來愈少、經濟愈來愈差、空污更嚴重，並大開選舉支票，允諾增加育嬰補助、老人健保不用繳、小孩看病不用錢。

蘇清泉競選總部今天在屏東市公園東路成立，張善政、王金平、立委柯志恩等人都到場站台，各鄉鎮市黨籍參選人也到場參與，人潮塞滿了整個路段，場面熱烈，張善政為蘇清泉授戰旗，王金平為蘇清泉披彩帶，並且推薦蘇清泉是良醫治縣，能抓出屏東的病灶，痛批民進黨執政造成民不聊生，社會清算門爭、相互對立，整個社會不安定，因此人民覺醒了，所以才讓一個外地到高雄市參選的國民黨籍韓國瑜竟能情勢大好，民進黨反而成了國民黨最大的助選員，因為人民發現民進黨執政，生活沒有變更好。

蘇清泉表示，屏東的人口愈來愈少，農業、漁業、觀光變得更差，環境及空氣污染更嚴重，民眾都是抱怨連連，只要他能當選縣長，農漁業可以外銷到中國，觀光業也會變更好，再吸引科技業來屏東設廠，要讓屏東人能賺錢、有工作，並且開出社會福利大支票，表明推動65歲以上老人不用繳健，3歲以下幼兒看病免付擔，6歲以下育嬰補助每月6000元。