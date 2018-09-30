大選綁爆量公投 宋楚瑜憂：會不會造成台灣民主傷害？

2018-09-30 12:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年底九合一選舉綁公投，親民黨主席宋楚瑜今天在台中市指出，現今公投9案或10案，有誰講得出來是哪幾案，「沒人知道」，「今年的選舉要特別注意選務糾紛」，他非常擔心，會不會傷害台灣民主；希望「台灣的民主不要讓自己都覺得臉上無光」，盼認真好好辦好應該要做的事情。

宋楚瑜指出，今年的公投案還有死人可不可簽署等問題，他先不談這些問題，只問一句話，這次九合一選舉有幾項公投要投票，「大家知道有哪幾項、能不能唸出來有哪幾項」，沒人知道。

他強調，公投不是經常可拿來使用，要讓大家知道到底為何要公投，公投是最後的手段，但親民黨在立法院反覆分析提醒，非常擔心，今年的選舉要特別注意選務糾紛。

宋楚瑜說，年底大選有10個公投議題要去投票，但全國各地選務人員還少5萬7千多人，為何沒有人參加，因為「有功無賞、打破要賠」，早上7點去監票查驗證件，到晚上12點，才領1500元，萬一發生問題，選務人員要不要負責任。

宋楚瑜說，像領公投票，與選縣、市市長、議員的選舉票，有年齡的差異，18歲可領公投票，但不能領選票，所以要查驗，但20歲、18歲人口差異60萬人，每一個選務場合都要驗對，另公投票9案或10案顏色一樣，如何投，到現在也還沒有很明確規定。

宋楚瑜提醒，目前有幾個縣市包括台中市，已傳出選舉依所謂民調差異很小，一旦投票過程發現差異、選務糾紛，引起騷動和不同意的意見，「會不會造成對台灣民主的傷害」，親民團在立院只3席，仍反覆表示意見，很可惜大家都在鬧意氣。

他說，之前幾次大選選綁公投，頂多兩案，但這次公投竟然高達9案、10案，到現在還在爭議，他必須說，希望台灣的民主不要讓自己都覺得臉上無光，要好好處理現在很多事情，認真好好辦好應該要做的事情。