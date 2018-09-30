姚文智：統派媒體動員逾30個記者天天罵我

姚文智今天在日本東京發表演說提到，有間統派媒體，動員30幾個記者，照三餐在媒體和網路上，天天罵他。（翻攝自「姚文智」臉書粉絲專頁）

2018-09-30 12:23

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天在日本東京發表演說提到，中共勢力不斷打壓台灣主權地位，甚至利用統派媒體滲透台灣選舉，生產假新聞、假民調，甚至有間統派媒體，明明來現場採訪僅3個記者，卻動員30幾個記者，照三餐在媒體和網路上，天天罵他。

姚文智昨天飛往日本，今天於台北時間上午10時30分在東京新高輪王子飯店，出席「世界台灣同鄉聯合會」年會暨日本後援會活動，並發表演講「保衛國家首都」。

姚文智表示，我們的祖國是台灣，而台北市是祖國的國家首都，與國家發展息息相關，因此就首都治理及對外關係而言，應當是追求台灣成立一個獨立國家。

他說，現在台北市有很多五星旗飄搖，可以說是耀武揚威，他曾主張，五星旗不該出現在北市街頭，因為旗子代表國家，既然台灣國旗不可在中國出現，那麼中國國旗也不能在台北出現。

對於外界質疑如何實現，他解釋，他曾在立法院提案修法「國旗國徽法」，以「對等尊嚴」的原則來處理，自然就沒有牽涉「言論自由」的問題。

姚說，北市經過民進黨籍前台北市長陳水扁執政後，立下「綠色執政，品質保證」的招牌。然而，在馬英九、郝龍斌及柯文哲入北市府後，台北市逐漸被「九二共識」、「一中原則」及「兩岸一家親」綑綁，以致國家首都發展繼而走鐘。

他提到，中國共產黨力量不斷運作，對外頻頻阻礙台灣外交關係，舉凡航空公司更名、85度C等事件，更利用統派媒體滲透台灣選舉，製作假新聞、假民調，用各種手段扭曲我們的意志。

姚文智更說，有一間統派媒體，明明來現場採訪只有那3個記者，但卻動員30幾個記者，照三餐在PTT等網路媒體、即時新聞及紙本天天罵他。

他強調，自己和其他參選人不一樣，一輩子也不可能改變堅守國家首都的信念價值。他批國民黨參選人丁守中，竟然自曝自己與共親團友好，頭一次看到這種事；至於爭取連任的現任市長柯文哲，他批過去大家無私幫助柯，寄望他拉下國民黨後，可以帶來改變，自己當時更是柯的後援會總會長。

姚說，柯就任市長後，竟然在巴拿馬與我國斷交之際，飛去上海說「兩岸一家親」；柯可以參加江南案汪希苓的場合，又再去鄭南榕紀念館；柯可以選前撕掉身分證，最近卻說中國發行居住證是「綠卡」。姚痛批，好聽一點是沒中心思想，實際上就是柯自己說的「養虎為患」，「是你們大家養出來的，包括我！」

姚文智說，國民黨還可以預測，但柯這個人高風險、又有極度不確定性，不知道柯未來要如何亂搞，自己都沒把握，但台灣有很多年輕人相信柯，不管是柯說謊，甚至爆粗口都沒關係。

姚最後呼籲，選戰倒數2個月，期盼大家和他一起打拚，共同保衛首都，將首都拉回正常發展軌道，而國家正常的發展目標，需要的首都市長人選正是姚文智；首都市長可以是「半個外交部長」，若他當選後，台北市應與東京、紐約、洛杉磯、首爾或曼谷等國際城市，共同交流合作。