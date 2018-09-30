反空汙公投不合格率3成7 丁守中：中選會已成第2個東廠

2018-09-30 12:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨提案的「反空汙」公投繳出的49萬7千人連署，只有31萬4千份合格，中選會表示，反空汙公投不合格率達3成7，能否順利跨越門檻仍須確認。國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪表示，中選會已經成為第2個「東廠」，並批中央政府東廠越來越多，連監察委員都沒有排除在外，認為這是很糟糕的事情。

丁守中說，民進黨政府把公權力徹底地變成政治鬥爭的工具，「這是非常地荒謬的」。他更說，當初中選會還沒有驗連署書時，就跳出來說大量不合格率，卻也馬上被區公所打臉。