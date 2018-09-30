周永鴻：增設ibike站及串聯潭雅神綠園道週邊景點發展觀光

2018-09-30 11:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻，今天在潭雅神自行車道召開記者會，並提出相關政見，建議在潭雅神區增設ibike站、串聯周邊觀光景點，擴大休憩空間與觀光效益、修繕綠園道沿線老舊設施及敬老愛心卡點數可租借ibike自行車，促進健康老化。

周永鴻表示，潭雅神綠園道全長約12公里，起點至終點ibike站僅有3站，潭子加工出口區站、神岡國中站及圳前仁愛公園站。豐原區ibike即有13個站，潭、雅、神3區卻只有11站，因此建議在潭雅神綠園道沿線增設站點，提升市民在綠園道騎乘自行車的便利性，未來更要爭取潭雅神地區廣設ibike站。

潭雅神綠園道是台中自行車道的重要連接路線，未來可結合已納入前瞻基礎建設的「潭心綠廊－潭心計畫」計畫的豐原大道自行車道、東豐自行車綠廊、東豐鐵馬道，也可連接旱溪自行車道、環河及霧峰區烏溪自行車道，潭雅神綠園道周邊又有不少觀光景點，觀光效益龐大，周永鴻表示潭雅神綠園道既然作為串連各自行車道的重要區段，應該將潭雅神綠園道周邊硬體設備優化，以免與新建的自行車道出現落差。

此外，周永鴻大讚日前台中市政府推出愛心敬老卡可搭乘計程車的政策，增加外出交通選擇，提升長輩出門的誘因，認為愛心敬老卡發放的點數應該也要納入可租借ibike自行車的用途，鼓勵長輩出門運動，健康老化，讓長輩能夠同享完善的大台中自行車環線。

周永鴻表示，潭子區潭水亭、潭子運動公園、神岡區三民路段、神岡區公所、筱雲山莊、戰車公園等皆可增設ibike站，並歡迎民眾共同討論，希望未來能為潭雅神地區的民眾爭取各種方便的交通設施。

  • 台中市第五選區市議員參選人周永鴻召開記者會公布潭雅神綠園道觀光大串聯的政見。（記者歐素美攝）

    台中市第五選區市議員參選人周永鴻召開記者會公布潭雅神綠園道觀光大串聯的政見。（記者歐素美攝）

  • 台中市第五選區市議員參選人周永鴻要求在潭雅神綠園道沿線增設ibike站及優化相關設施，以串聯周邊景觀發展觀光。（記者歐素美攝）

    台中市第五選區市議員參選人周永鴻要求在潭雅神綠園道沿線增設ibike站及優化相關設施，以串聯周邊景觀發展觀光。（記者歐素美攝）

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