周永鴻：增設ibike站及串聯潭雅神綠園道週邊景點發展觀光

2018-09-30 11:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻，今天在潭雅神自行車道召開記者會，並提出相關政見，建議在潭雅神區增設ibike站、串聯周邊觀光景點，擴大休憩空間與觀光效益、修繕綠園道沿線老舊設施及敬老愛心卡點數可租借ibike自行車，促進健康老化。

周永鴻表示，潭雅神綠園道全長約12公里，起點至終點ibike站僅有3站，潭子加工出口區站、神岡國中站及圳前仁愛公園站。豐原區ibike即有13個站，潭、雅、神3區卻只有11站，因此建議在潭雅神綠園道沿線增設站點，提升市民在綠園道騎乘自行車的便利性，未來更要爭取潭雅神地區廣設ibike站。

潭雅神綠園道是台中自行車道的重要連接路線，未來可結合已納入前瞻基礎建設的「潭心綠廊－潭心計畫」計畫的豐原大道自行車道、東豐自行車綠廊、東豐鐵馬道，也可連接旱溪自行車道、環河及霧峰區烏溪自行車道，潭雅神綠園道周邊又有不少觀光景點，觀光效益龐大，周永鴻表示潭雅神綠園道既然作為串連各自行車道的重要區段，應該將潭雅神綠園道周邊硬體設備優化，以免與新建的自行車道出現落差。

此外，周永鴻大讚日前台中市政府推出愛心敬老卡可搭乘計程車的政策，增加外出交通選擇，提升長輩出門的誘因，認為愛心敬老卡發放的點數應該也要納入可租借ibike自行車的用途，鼓勵長輩出門運動，健康老化，讓長輩能夠同享完善的大台中自行車環線。

周永鴻表示，潭子區潭水亭、潭子運動公園、神岡區三民路段、神岡區公所、筱雲山莊、戰車公園等皆可增設ibike站，並歡迎民眾共同討論，希望未來能為潭雅神地區的民眾爭取各種方便的交通設施。