魏明仁落跑了！買單程機票到香港...

國安單位掌握，魏明仁在27日晚間買一張單程機票到香港。（資料照）

2018-09-30 11:21

接受「中評社」專訪 稱是學毛主席

〔記者顏宏駿／彰化報導〕坊間盛傳「魏明仁已落跑」的消息獲得證實，國安單位已掌握他在27日晚間買一張單程機票到香港，今還接受「中評社」專訪，他表示，自己是學毛主席，帶著紅色信仰撤退。

魏明仁還說，這次蔡政府結合美國老大哥來打擊中國，因為「二水基地」已經羽翼豐滿，今年「八一建軍節」升旗人數已達800人，民進黨懼怕他坐大。

一名了解內情的人士說，魏明仁已於27日買單程機票飛到香港，是否轉機到北京，不得而知。他說，魏明仁受訪提到「紐約時報」、「美國」是想拉抬自己身價，藉此往自己臉上貼金，當初他在接受「紐約時報」和瑞典等國外媒體採訪時還「沾沾自喜」，現在才知捅了「馬蜂窩」。該人士表示，「五星共產寺」會被拆，一切都是魏作孽，佔據違章，以寺廟作政治目的，還趕走出家人，巧奪寺產，趕走別人的神，迎來自己的毛、習之神，想把在地的台灣信仰連根拔起，台灣人對毀佛、謗道之人非常不恥，再笨的台灣人或政治團體都不會認同魏明仁這種人。

魏明仁受訪時強調，民進黨政權長期以來，對「二水基地（五星共産寺）」都是投鼠忌器，因為知道碰了就是「捅馬蜂窩」，這次美國透過《紐約時報》的報導，等同是民進黨背後的美國老大哥，終於發話了，直接指示蔡政權要來處理。

他強調，面對蔡政權的圍剿，他效法當年毛澤東面對國民黨軍隊的圍剿，也曾經在延安進行「戰術性撤退」，這次是帶著五星紅旗的信仰，做戰術性的撤退。被問「這次撤退，為什麼二水人不去聲援？」魏明仁卻避而不答，還說「台灣民政府」在二水也有基地，卻不見縣府去處理。