柯文哲偕徐欣瑩拜城隍廟 柯媽祈求兩人連任及當選！

台北市長柯文哲今天清晨6點偕同新竹縣長參選人徐欣瑩與柯爸、柯媽到新竹市都城隍廟上香祈福拜拜，柯媽不諱言是祈求城隍爺保佑兩人連任成功及順利當選。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］台北市長柯文哲與新竹縣長參選人徐欣瑩今天一早6點就偕同柯爸、柯媽到新竹都城隍廟上香，花了近半小時逐一上香祈求，柯文哲還穿了件繡有「竹中」樣式的衣服，顯示對新竹的情感。柯媽不諱言是向城隍爺祈求保佑柯文哲能連任台北市長、徐欣瑩能當選新竹縣長，強調城隍爺會疼好人、認真的人。
柯文哲與雙親和徐欣瑩及其雙親今天一早就到城隍廟上香，先是向城隍爺主神祈求保佑一切平安順利，接著更逐一向側殿神明祈求平安，花了半小時才完成所有拜拜祈求儀式。
柯文哲說，因為爸媽都很早來城隍廟拜拜，就一起陪同來拜拜，至於為何選今天來拜拜？柯媽接腔說，因為是好日子，想利用假日較沒有人的時間來拜拜，只要心誠就會靈。
柯媽也說，她是祈求城隍爺保佑柯文哲能連任台北市長，也祈求徐欣瑩能當選新竹縣長，因為城隍爺會保佑認真的人。
柯文哲與徐欣瑩隨後也向城隍廟內早起的民眾握手致意，不少人認出是柯文哲和柯媽、柯爸，也趕著要拍照紀念，柯文哲說，今天的行程滿檔，接著還要進行早餐會的直播。
對於為何會選擇一件繡有「竹中」的衣服穿，柯文哲說，因為回新竹市的家後，爸媽要他換一件乾淨的衣服拜拜，因放在家中的衣服不多，爸爸說這件乾淨，他就穿上了，沒有特別意涵，但也覺得很合適。
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台北市長柯文哲、新竹縣長參選人徐欣瑩和民眾合影。（記者洪美秀攝）
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台北市長柯文哲今天清晨偕同新竹縣長參選人徐欣瑩與柯爸、柯媽到新竹市都城隍廟上香祈福拜拜。（記者洪美秀攝）
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柯媽說，她是祈求城隍爺保佑柯文哲能連任台北市長，也祈求徐欣瑩能當選新竹縣長，因為城隍爺會保佑認真的人。
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台北市長柯文哲今天清晨6點偕同新竹縣長參選人徐欣瑩與柯爸和柯媽到新竹市都城隍廟上香祈福拜拜。（記者洪美秀攝）
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柯文哲還穿了件繡有「竹中」樣式的衣服，顯示對新竹的情感。（記者洪美秀攝）
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台北市長柯文哲今天清晨6點偕同新竹縣長參選人徐欣瑩與柯爸和柯媽到新竹市都城隍廟上香祈福拜拜，柯媽不諱言是祈求城隍爺保佑兩人連任成功及順利當選。（記者洪美秀攝）