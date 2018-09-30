柯文哲偕徐欣瑩拜城隍廟 柯媽祈求兩人連任及當選！

台北市長柯文哲今天清晨6點偕同新竹縣長參選人徐欣瑩與柯爸、柯媽到新竹市都城隍廟上香祈福拜拜，柯媽不諱言是祈求城隍爺保佑兩人連任成功及順利當選。（記者洪美秀攝）

2018-09-30 07:25

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長柯文哲與新竹縣長參選人徐欣瑩今天一早6點就偕同柯爸、柯媽到新竹都城隍廟上香，花了近半小時逐一上香祈求，柯文哲還穿了件繡有「竹中」樣式的衣服，顯示對新竹的情感。柯媽不諱言是向城隍爺祈求保佑柯文哲能連任台北市長、徐欣瑩能當選新竹縣長，強調城隍爺會疼好人、認真的人。

柯文哲與雙親和徐欣瑩及其雙親今天一早就到城隍廟上香，先是向城隍爺主神祈求保佑一切平安順利，接著更逐一向側殿神明祈求平安，花了半小時才完成所有拜拜祈求儀式。

柯文哲說，因為爸媽都很早來城隍廟拜拜，就一起陪同來拜拜，至於為何選今天來拜拜？柯媽接腔說，因為是好日子，想利用假日較沒有人的時間來拜拜，只要心誠就會靈。

柯媽也說，她是祈求城隍爺保佑柯文哲能連任台北市長，也祈求徐欣瑩能當選新竹縣長，因為城隍爺會保佑認真的人。

柯文哲與徐欣瑩隨後也向城隍廟內早起的民眾握手致意，不少人認出是柯文哲和柯媽、柯爸，也趕著要拍照紀念，柯文哲說，今天的行程滿檔，接著還要進行早餐會的直播。

對於為何會選擇一件繡有「竹中」的衣服穿，柯文哲說，因為回新竹市的家後，爸媽要他換一件乾淨的衣服拜拜，因放在家中的衣服不多，爸爸說這件乾淨，他就穿上了，沒有特別意涵，但也覺得很合適。