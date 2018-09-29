鄭文燦分享新書自爆 太太遇朋友關說「左耳進右耳出」

桃園市長鄭文燦出席新書分享會。（記者李容萍攝）

2018-09-29 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦29日下午舉辦《鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園》新書週未分享會，他說，書裡分享領導者如何帶領團隊互助合作，共同建立起桃園文化品牌，他舉例熱鬧舉辦中的桃園地景藝術節，透過在地力量，以藝術帶動社區參與，進行環境改造，如同「沒有圍牆的美術館，沒有舞台的劇場」，是由市府各部門與在地結合所創造的城市亮點，每在一個地方辦完，其他行政區會爭取下一次舉辦。

受邀對談的中華文化總會副秘書長張鐵志說，亞洲盛行在地藝術節，日本也有大地藝術季，這都是累積許多田野工作，與當地關係緊密，如何讓藝術家與在地特色共同激盪，變得相當重要；而桃園在這幾年充分展現城市特色，讓大家更深入了解桃園的人文、地理與景觀。

談到《鄭文燦模式》新書，張鐵志說，鄭文燦市長是他台大時期大學社團的學長，在桃園做了許多以前沒人所做過的事，「有許多是超越大家既有想像的」，一方面要大家喜歡，又不希望討好媚俗，是一個相當大的挑戰，「找到大家真正需要而還沒被發現、大家並未想到而做出來又這麼棒的，這才是成功的秘訣，是完成這本書真正的關鍵。」

鄭文燦說，這本書敘述他所走過的路，在每一個困難抉擇當下，如何做決定、勇敢經歷，「這個社會要找到共同點，需要細緻一點、更多的突破。」這本書寫的是翻轉與改變，鼓勵大家學習用更友善的態度，讓價值一步步實現，才能平穩地往前，走向進步；希望這本書可以送給年輕人當作勵志教材。

鄭文燦的太太林俞汝是任職環保署的公務員，會後，鄭文燦被問到與太太的相處，他說，「公私分明」，從政時看過很多從政者的另一半有參與政治到，曾問過太太可以選擇最想扮演的角色，結果太太最想扮演做妻子、做媽媽的角色，因此，除了工作，有99％的時間都在家庭，如果有朋友找她關說，她左耳進右耳出自動過濾，除了重要活動，很少看到她在市府出現，遇有出席活動，太太問他要穿什麼衣服，他只能回答不知道，以往有出國看著大家在Oulet搶便宜買禮物，曾經問太太想要什麼禮物？結果被她酸你知道這種價格是貴還是便宜，兩人的相處算是務實的夫妻，甜言蜜語比較少說。